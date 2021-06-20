Burak Elmas ve yeni yönetiminin önümüzdeki günlerde futbol alanında birçok çalışma yapması bekleniyor. Transfer sezonunda Galatasaray’ın 546 milyon liralık harcama limiti bulunuyor. Elmas’ın, önümüzdeki günlerde ilk olarak teknik direktör konusunda Fatih Terim ile tekrar masaya oturması bekleniyor. Teknik Direktör konusunun çözüme kavuşmasıyla birlikte Burak Elmas ve yönetiminin transfer sezonuna hızlı bir başlangıç yapması bekleniyor.
İşte Galatasaray'ın yeni Başkanı Burak Elmas'ı bekleyen sorunlar!
Rakibi Eşref Hamamcıoğlu'nu son 4 sandıkta geçerek Galatasaray'ın yeni başkanı olan Burak Elmas'ı 350 milyonluk acil ödemenin yanı sıra, teknik direktör ve sponsor sorunları bekliyor.
Galatasaray’ın 38. başkanı Burak Elmas, "Birlik ve beraberlik ruhuyla tüm sorunları halletmek için tek yürek olacağız, birlikte çok çalışacağız" dedikten sonra gece yarısı yeni yönetimi ile acil bir toplantı yaptı.
Rakibi Eşref Hamamcıoğlu'nu son 4 sandıkta geçerek Galatasaray'ın yeni başkanı olan Burak Elmas'ı 350 milyonluk acil ödemenin yanı sıra, teknik direktör, iç-dış transfer ve sponsor sorunları bekliyor.
Burak Elmas'ın öncelikle teknik direktör sorununu Fatih Terim'le çözmesi ve ardından transfere eğilmesi gerekiyor. İç transferde sözleşmeleri biten Arda, Donk gibi isimlerle anlaşalacağı sızan bilgiler arasında.
Burak Elmas'ı bekleyen bir sorun ise bazı sponsorların yeniden ikna edilmesi.
Galatasaray’ın yeni başkanı Burak Elmas, sıcak para için kasa kolaylığı da sağlamanın yollarını arıyor.
Burak Elmas’ın transfer döneminde en şanslı olduğu konu ise Galatasaray’ın UEFA ile yaptığı Finansal Fairplay (FFP) anlaşması olacak.
Galatasaray böylece sattığı kadar oyuncu transfer etmek zorunda kalmayacak. Bu da yeni yönetimin elini oldukça rahatlatacak. Ancak sarı-kırmızılıların tüm bunlara rağmen toplam borcu yaklaşık 2.7 milyar lirayı buluyor. Bu da yeni yönetimin çözmesi gereken konuların başında geliyor.
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