İşte George Floyd’u öldüren ırkçı polis Derek Chauvin'in kalacağı hapishane
ABD’nin Minnesota eyaletinde gözaltına aldığı George Floyd’un ölümüne neden olan ırkçı polis Derek Chauvin, eyalette bulunan üst düzey güvenlikli hapishaneye nakledildi.
ABD’nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde gözaltına aldığı siyah George Floyd’un boynuna ve ense bölgesine diziyle bastıran ve ölümüne neden olan Derek Chauvin, eyaletteki en üst düzey güvenliğe sahip Oak Park Heights Hapishanesi’ne nakledildi. Winsconsin sınırına yakın noktada bulunan hapishaneden şu ana kadar kimsenin kaçamadığı ve ülkenin en güvenli hapishanesi olduğu belirtiliyor.
DURUŞMA 8 HAZİRAN'A ERTELENDİ
Chauvin’in bugün mahkemeye çıkmasının beklendiği, ancak düzenlenen protestolardan nedeniyle duruşmanın 8 Haziran’a ertelendiği ifade edildi.
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