İşte haftalık burç yorumları

24 Nisan 2021 Cumartesi, 16:00

Merkür ve Uranüsün kavuştuğu, hızlı haberlerin ve teknolojik gündemlerinizin yoğun olacağı bir gün. Bugün ani gelen haberler alabilir, ilginç konuşmalar yapabilirsiniz. Elektronik eşya alabilir, değiştirebilir ya da kitle iletişim ağlarında yoğun bir gün geçirebilirsiniz.

Haftasonu, salı günü gerçekleşecek olan akrep dolunayının etkilerini hissetmeye başlayacağımız zamanlar olacak. Akrep, kaynak ve güç arayışları ile ilgili bir burç. Bu alanda yaşanacak dolunay, gücümüzü ve kaynaklarımızı nereye yönlendirdiğimizle ilgili farkındalıklar yaşamamızı sağlayacak. Ekonomik dalgalanmalara ve kriz yönetme becerilerimizi sınayacak günlere açığız. Akrep, bastırılmış olanın serbest kalması için girişilen yoldur, sonunda özgürlük vardır, kova burcu ile antisya bağlantısı ile yaranı gör ve ondan özgürleş der. Bu dolunay, insanlara alanımıza girmek için verdiğimiz izinleri kaldırabilir, en yakın ilişkilerimizde bile alan ve sınır ihlalinden muzdarip olduğumuzu fark edebiliriz. Pandemi sürecinde uyguladığımız fiziksel mesafeyi, psikolojik ve mental sağlık açısından da samimiyet anlamında gerektiğinde sevdiklerimize uygulayabilmeliyiz.

KOÇ:

Akrep burcunda gerçekleşen dolunay, ortak hesaplar, eşinizin kaynakları ve dönüşümü anlatan bir hayat hanenizde gerçekleşiyor. Maddi konularla ilgili beklenen cevapların alınabileceği, sürpriz harcama ve masrafların çıkabileceği bir hafta.

BOĞA:

Akrep burcunda gerçekleşen dolunay, eş, ilişkiler ve ortaklıkları anlatan bir hayat hanenizde gerçekleşiyor. İlişki arayışlarınıza cevap verebilecek, ilişkideki pürüzleri ortaya çıkarabilecek, birlikte iş yapmayı başlatabilecek bir hafta.

İKİZLER:

Akrep burcunda gerçekleşen dolunay, çalışma hayatınızı, sağlığınızı, günlük rutinlerinizi ifade eden bir hayat hanenizde gerçekleşiyor. Günlük rutininizin artacağı, daha fazla çalışacağınız, düzenli yapmakta zorluk çektiğiniz konularda bir rutin tutturabileceğiniz bir hafta olabilir.

YENGEÇ:

Akrep burcunda gerçekleşen dolunay, aşk, çocuklar ve cesaret ile ilgili bir hayat hanenizde gerçekleşiyor. Bu hafta bir ilişki ciddileşebilir ya da ilişki içerisindeki sıkıntı yaratan bir konu ile yüzleşilebilir. Çocuk sahibi yengeç burçları, çocukları ile ilgili işleri açısından daha yoğun bir hafta geçirebilir.

ASLAN:

Akrep burcunda gerçekleşen dolunay, ev, mesken ve aile ile ilgili bir hayat hanenizde gerçekleşiyor. Ev içinde krizli durumlar ve münakaşalar ile ilgili sabırlı olmakta fayda var, ev için masraf yaparken biraz daha dikkatli ve seçici olmalısınız. Taşınabilir, mesken değiştirebilirsiniz. İş hayatınızı canlandıracak gelişmeler var.

BAŞAK:

Akrep burcunda gerçekleşen dolunay, yazışma, sözleşme ve antlaşmalarda beklenmeyen krizlerin gerçekleşebileceğini, iyi anlamıyla beklenen bir haberin gelebileceğini, kardeş ve yakın akrabalarla ilgili gündem ve meşguliyetlerin olabileceğini gösteriyor. Mecburi seyahatler gerçekleşebilir.

TERAZİ:

Akrep burcunda gerçekleşen dolunay, para, değerler ve finansal konular ile ilgili bir hayat hanenizde gerçekleşiyor. Maddi konularla ilgili beklenen cevapların alınabileceği, kazanç konusunda şanslı olabileceğiniz bir hafta. Harcamaların ve masrafların tekrar gözden geçirilmesi gerekebilir. Banka işlerinizi, faiz ve kredileri tekrar değerlendirebilirsiniz.

AKREP:

Burcunuzda gerçekleşen dolunay, kişisel imaj, sağlık ve birlikteliğiniz açısından cevaplar barındıran ve kafanızı netleştiren bir hafta yaşamanızı sağlayacak. Dolunay duyguları yoğunlaştırıp biraz gergin olmanıza sebebiyet verebilir, geçici olduğunu bilmenizde fayda var. Bu hafta ilişkileriniz açısından sürpriz başlangıçlar yaratabilir.

YAY:

Akrep burcunda gerçekleşen dolunay, içsel ve bilinçaltı süreçlerinizi yoğunlaştıracak, rüyalarınız mesajcı ve haberci olabilir. Sağlık, sıhhat konularında hassas olabileceğiniz, kendinize fazla yüklenmemeniz gereken bir hafta. İş hayatının ve günlük koşturmaların yerini sakinliğe bırakmasına az kaldı. Boş kalmaktan korkmayın, yalnızlık size iyi gelecek.

OĞLAK:

Akrep burcunda gerçekleşen dolunay, arkadaşlar ve sosyal çevrelerde bazı gerginlikler ve yanlış anlaşılmalar tetikleyebilir. Yeni çevrelerde, siz destek verecek kimselerle tanışabilirsiniz. Aşk konusunda neticeler ve cevaplar alabilirsiniz. Çocuklarınızın geleceklerini ilgilendiren kararlar vereceksiniz. Ben de burdayım, cesaretim var demek için uygun günler.

KOVA:

Akrep burcunda gerçekleşen dolunay, kariyer ve iş konularında kendini göstermenizi ve bu alanda cevaplar almanızı sağlayacak. Daha fazla görülür olacak, işverenleriniz ile ilgili konularınıza açıklık getireceksiniz. Kendinizi göstermekte zorlandığınız yerleri farkedebilir, ayrıca bu alanda ne kadar mesafe kat ettiğinizi fark edebilirsiniz.

BALIK:

Akrep burcunda gerçekleşen dolunay, eğitim ve seyahat konularında gelişmeler gerçekleşeceğini gösteriyor. Mecburi seyahat etmeniz gerekebilir. Beklediğiniz bir eğitimi almaya başlayabilirsiniz. Eşinizin akrabaları ile ilgili konu ve gündemler olabilir. Konuşup, dillendirmek istemediğiniz konuları paylaşmanın vakti gelmiş olabilir.