İşte haftalık burç yorumları

22 Mayıs 2021 Cumartesi, 15:59

Bu hafta bütün haftaya damgasını vuran ve etkilerini bir süredir hissetmeye başladığımız bir ay tutulması yaşayacağız. 26 Mayıs çarşamba günü gerçekleşecek olan tutulma yay burcunun 5. Derecesinde oluşuyor. Kadersel başlangıç/bitişleri gösteren tutulmalar sayesinde içinden geçtiğimiz süreçlere cevaplar alır, olayların gerçekleşmesi ya da son bulması sayesinde hangi yolda ilerleyeceğimizi netleştiririz. Bu tutulma ile seyahatler, eğitim hayatı ve yabancı ülkelerle olan işlerimiz ile ilgili içinden geçtiğimiz belirsizlikler son bulacak.

Tutulma öncesinde pazar günü sorumluluklar ve kısıtlar gezegeni Satürn gezegeni retro harekete geçiyor. Yeterliliklerimizin sınanacağı günler olan satürn retro günleri, ilerideki büyük başarılar için yerine getirmediğimiz sorumluluklarımız var ise bunlarla yüzleşmemizi ve eksiklerimizi tamamlamızı sağlayacak. Kurduğumuz sistemlerin değişmesi gerekiyorsa, revize edeceğimiz zamanlarda olacağız.

KOÇ:

Ay tutulması eğitim konularınızı netleştirirken, seyahat konularında beklenmedik durumlar geliştirebilir. Kendi akrabalarınız ve eşinizden dolayı olan akrabalarınız ile ilgili konu ve meseleler tekrar ortaya dökülebilir. İletişim kuramadığınız kimselerle konuşmaya başlayabilirsiniz. Bilgilerinizin size neler kattığını, farkında olmadığınız çoğu bilgiye vakıf olduğunuzu görebilirsiniz.

BOĞA:

Boğa burçları uzun süredir Satürn’ün tetiklediği değişim ve olgunlaşma rüzgarını alıyor ve bir boğa olarak güven alanını korumaya çalışıyordu. Ay tutulması değişime olan dirençlerinizi kırabilecek bir hanede gerçekleşirken, ekonomik anlamda uzun dönemleri içeren belirsizliklerinize cevaplar verecek olabilir.

İKİZLER:

İkizler burçları tutulmadan en çok etkilenecek burçlardan birisi. Son 6 aydır uğraştığınız ve kafa yorduğunuz şeyler için cevapların alınacağı, belirleyici olayların gerçekleşeceği bir hafta yaşayacaksınız. İlişki, eşiniz, evlilik/ortaklık konularında haberler ve gelişmeler sizi bekliyor.

YENGEÇ:

Yengeç burçları için kafa karışıklığının bittiği bir dönem olabilir. İş hayatında belirsizliklerle uğraşan yengeçler için son altı ay zor geçmiş ise bu dönemde kararlar alacak ve işinizde çalışıp/çalışmayacağınıza dair kafanızı netleştirecek olabilirsiniz. Sağlık konularında sıkıntılarınızdan kurtulacaksınız.

ASLAN:

Aslan burçları için gelecek hedef ve hayallerini gerçekleştirme zamanı. Son aylarda üzerinde çalıştığınız ve geleceğinizi şekillendirmesini istediğiniz proje ve gündemleriniz meyvelerini verecek. Bir topluluk ve grubun içine girebilirsiniz. Aşk hayatınızdaki değişimler sizi şaşırtabilir. Tutulma etkisiyle büyük bir aşka yelken açıyor olabilirsiniz.

BAŞAK:

Başak burçları için ev ve yaşam alanında değişimler olacaktır. Arsa/ev ve tapu gibi al/sat işlerinizin gerçekleşebileceği ya da ev içi tadilat/değişiklik konularınızın gelişeceği bir haftadan geçeceksiniz. İşverenlerinizden haberler alacak, iş hayatınızda rahatlama ve ilerleme kaydedeceksiniz.

TERAZİ:

Teraziler daha önce seyahat edebildiler mi bilemeyiz ama bu tutulmanın seyahat edebilecek yegane burçlarından olacaklar. Akraba ziyareti ya da iş sebepli seyahat ediyor olacaksınız. Dersleri ve eğitim konuları hızlanan bir diğer burçta terazi burçları olacak. Kardeş ve yakın akrabalarınızla görüşecek ya da kendilerinden haberler alacaksınız.

AKREP:

Akrep burçları ne zamandır beklediği ekonomik özgürlüğe kavuşuyor. Uzun zamana yayılmış projeleriniz ya da işlerinizin karşılığında görmeniz gereken değeri görecek, yeteneklerinizi paraya çevirebildiğinizi fark edeceksiniz. Para ve ekonomik konularda gelişmelere açık, kazanç dolu bir dönem başlıyor.

YAY:

Yay burçları, tutulmanın asıl burcu sizsiniz. Uzun soluklu işlerinize, sıkıntılarınıza ve beklentilerinize cevaplar alma zamanı geldi. Yapabilmiş misiniz, becerebilmiş misiniz, eksikseniz nerelerde ve hangi konularda bu tutulma ile fark edecek, zamanında çok çalışmışsanız karşılıklarını alacaksınız.

OĞLAK:

Oğlak burçları hayatı sorumluluklar ve görevler üzerinden yaşamayı severler, yönetmeyi sevdikleri bu hayatta akışına bırakmak çok zordur. Bu tutulma iş hayatındaki kontrolünüzü akışa bırakmak ile ilgili sınavlardan geçebilir, elinizden geleni zamanında yapmışsanız geride kalmış bir işin tekrar kucağınıza düştüğünü gözlemleyebilirsiniz. Sağlık açısından hassas bir dönemdesiniz.

KOVA:

Kova burçları için gelecek hayalleri ve ideallerinde değişimler olabilir. Yeni çevre ve kişilerle önemli tanışmalar yaşayabilir ve arkadaş çevrenizde değişiklikler gözlemleyebilirsiniz. Bazı çevrelerle ve arkadaşlarla alakanızı kesmeye karar verebilirsiniz. Aşklar ve çocuklarla ilgili sorumluluklar açısından önemli günler. Görünür olmak adına attığınız adımların sonucuyla, popülariteniz artabilir.

BALIK:

Balık burçları için tutulma zamanları, ebeveynleri ve aileleriyle ilgili önemli kararlar aşaması olarak yaşanabilir. İş hayatınızda güzel gelişmeler yaşarken bunun ailenize olan yansımasını nasıl şekillendireceğinizi düşünüyor olabilirsiniz. Eşiniz, hayatında bir sayfayı kapatırken bunun etkilerini ailece hissedecek olabilirsiniz.