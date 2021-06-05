İşte haftalık burç yorumları

05 Haziran 2021 Cumartesi, 15:58

Merhaba sevgili okurlar, tutulma sezonunda ilerliyoruz ve bu hafta önemli bir güneş tutulması yaşayacağız. İkizler burcunun 19. Derecesinde meydana gelecek olan bu tutulma hayatlarımızda önemli başlangıçlar yaratabilir. Perşembe günü gerçekleşecek olan tutulmanın ana teması bilginin dünyaya yayılması ve yeni bir idrak seviyesine yükselmemiz ile ilgili olacak. Hayatınızda neyi biliyor olsaydınız yaşamınız daha iyi ve pozitif şekillenirdi? Buna bir süre kafa yormanızda fayda var çünkü ikizler burcu sorulara cevap almak ile ilgilidir ve bu tutulma sonrasında kadersel anlamda sizi hayatınızda ilerletecek cevaplar alabilirsiniz.

Tutulmaya ilerlerken içinde bulunduğumuz haftasonuna odaklanırsak, perşembe gününden beri etkisi altında olduğumuz Mars-Plüton karşıt açısını deneyimlediğimizi görebiliriz. Gergin ve boşalmak için sebep arayan bir enerji olan bu kombinasyonu en iyi ele alma şekli hareket etmek olacaktır. Gerginliğinizi spor yaparak atabilir, çabuk tetikleneceğiniz durumlar ve olaylardan uzak durabilirsiniz.

KOÇ:

Güneş tutulması seyahatler ve iletişim kurmakla ilgili alanlarda size cevaplar verecek. Antlaşma, evrak, dosya işleri için bazı mecralarla iletişime geçmek isteyebilirsiniz. Kardeş, kuzen gibi yakın akrabalardan haberler alabilir daha fazla iletişim halinde bulunabilirsiniz. Eskiden iletişim kuramadığınız kişilerle, görüşmeye başlayabilirsiniz.

BOĞA:

Değerler ve ekonomik gündemlerinizi yöneten bir alanda oluşacak olan güneş tutulması ile yeni ekonomik gündemlere yelken açacak, öğrendiğiniz bir bilgi ile değer ve kazanç elde edebileceksiniz. Kendinizi güvende hissetmek adına sarıldığınız değerleri değiştirici başlangıçlar yapın. Değer sizsiniz, siz varsanız her şeyin bir değeri var!

İKİZLER:

Tutulma ve başlangıç enerjisi karakterinizi güçlendirecek kadersel olayların ve bir frekans yükselmesinin gerçekleşeceğini gösteriyor. Babanız ve hayatınızdaki erkek bireylerin hayatlarında önemli başlangıç ve dönüşümler gerçekleşebilir. İmaj değişikliği yapmak ya da görünmediğiniz platformlarda artık bende varım demenin tam zamanı. Sağlığınız ile ilgili kararlar verebilirsiniz.

YENGEÇ:

Size, arınmak ve hayatınızdaki fazlalıklardan kurtulmak için önemli fırsatlar sunan bir güneş tutulması yaşayacaksınız. Spritüel merakınız uyanabilir ve kendinizi bilinçaltınızı şekillendiren uygulamalarla ilgili eğitim alırken bulabilirsiniz. Size kendinizi suçlu hissettiren bir duruma karşı bakış açınızı değiştirebilir, bazı fikirleri geride bırakabilirsiniz.

ASLAN:

Güneş tutulması ile arkadaşlarınız ve sosyal çevreleriniz ile ilgili konu ve gündemler de yenilikler/başlangıçlar gerçekleşecek. Gelecekle ilgili plan ve projelerinizi yeniden şekillendirebilir, kendinize yeni hedefler belirleyebilirsiniz. Çocuklarınızla ilgili kararlar verebilir, ebeveyn olmaya karar verebilirsiniz.

BAŞAK:

Güneş tutulması, kariyer hayatınızda kadersel başlangıçlar tetikleyecek. Bu dönemde kariyerinizde yeni bir sayfa açılabilirsiniz. İşverenlerinizle görüşmeler ve müzakereler yapabilirsiniz. Yeni sorumluluklar alabilirsiniz.

TERAZİ:

Güneş tutulması ile birlikte sosyal medya hesaplarınızı ve basın-yayın işlerinizi yeni bir çerçeveden yönetip şekillendirebilirsiniz. Eğitim hayatınızı şekillendirecek konulara açıklık getirebilir, yeni bir eğitime başlayabilirsiniz. Eşinizin akrabaları ile olan ilişkiniz yeni bir boyut kazanabilir. Bakış açınızı ve hayata dair felsefenizi değiştirecek bir tutulma olacak.

AKREP:

Güneş tutulması size aradığınız gerçek değişim ve transformasyonu sağlamanıza destek olacak başlangıçlar yaptıracak. Direnç gösterdiğiniz konularla yüzleşebilir, sonrasında kaynak arayışlarınıza çözümler bulabilirsiniz. Bankacılık ve vergi ile ilgili işlerinizi daha dikkatli yürütmelisiniz. Aradığınız maddi desteği çevrenizden bulabilirsiniz.

YAY:

İlişkiler ve ortaklıklarda kadersel kırılmalar ve başlangıçlar zamanı, güneş tutulması ile etkinleşiyor. Eşinizin ya da ilişkinizin kendi yoğun gündemleri bu hafta sizi de meşgul edebilir. Beraber hareket ettiğiniz insanlarla olan münasebetinizi tekrar değerlendirecek ve ilişkilerinizi yapılandıracaksınız.

OĞLAK:

Güneş tutulması, çalışma hayatınızda yeni bir dönem başlatacak. Çalışma koşullarınızda ve çalışma metotlarınızda değişimler gözlemlenecek. Çalışanlarınızdan ya da çalışma arkadaşlarınızdan haberler alabilirsiniz. Evcil hayvanlarınız ve kiracılarınızla ilgilenmeniz gerekebilir.

KOVA:

Çocuklarınızın hayatında yeni bir dönem başlarken onların geleceği ile ilgili kararlar vermeniz gerekebilir. Aşk hayatında şanslı ve kadersel başlangıçlar tetikleyen bir güneş tutulması yaşayacaksınız. Biraz daha cesaretli olun! Sosyal çevreniz genişliyor ve bilinirliğiniz artıyor alacak. İş hayatınıza destek olacak yeni arkadaşlar edinebilirsiniz.

BALIK:

Yaşam alanınızı değiştirmek istiyorsanız bu tutulma ile birlikte pek çok fırsatın karşınıza çıktığını gözlemleyeceksiniz. Ev ve emlak alım/satım ya da bunların renovasyonu gibi işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz. Ebeveynlerinizle olan ilişkinizde yeni bir sayfa açabilirsiniz.