İşte haftalık burç yorumları

26 Haziran 2021 Cumartesi, 15:58

Sevgi ve ilişkilerin gezegeni venüs, pazar günü itibariyle burç değiştiriyor. Venüs astrolojide ilişkinin, ahengin, evliliğin, ortaklığın, öz-değerin, değer yaratabilmenin ve dolayısı ile paranın yöneticisidir. 22 Temmuza kadar aslan burcunda ilerleyecek olan venüs, hayatlarımızda ilişkileri ve ekonomik değerleri görünür kılacak. Gösterişli düğünlerin ve şaşalı zevklerin dikkat çekeceği zamanlar olacaktır. Para piyasalarında büyük riskler alınabilir ve gereğinden fazla cesaret yanlış kararlar aldırabilir. Aşk ve çocuklarla ilgili olan aslan burcundan geçen venüs, çocuklarımızın hayatında eğlenceli ve sosyal günlerin geldiğini müjdeliyor. Spor aktiviteleri, tatil yapmak ve sevdiklerinizle bir araya gelmek için ideal günlerden geçiyoruz. Venüs'ün aslan burcu geçişinin burçlarınız üzerindeki etkisini aşağıda okuyabilirsiniz.

KOÇ:

Tatile çıkmak, küçük bir ara vermek aklınızdan geçmeyecek değil fakat aynı zamanda risk almaya da çok uygun bir dönem olduğu için kendinizi iş konusunda yeni bir atılım yapmaya hazırlanırken bulmanız yüksek bir olasılık. Bu dönem aynı zamanda yalnız olan koçların aşık olma, aşık olacakları insanlarla tanışma zamanları olabilir.

BOĞA:

Bu dönem ev ve hane ile ilgili çözmek istediğiniz tüm konuları çözmeniz konusunda size destek verecek. Aile köklerinizle olan bağınız ve aile büyüklerinizle olan ilişkiniz düzelebilir varsa anlaşmazlıklar son bulabilir. Ekonomik anlamda beklenen ve eve girmeyen gelirler bu ay size ulaşıyor olabilir fakat bunları yine ev ile ilgili yaptığınız bir konuya harcıyor olabilirsiniz.

İKİZLER:

İletişim problemi çektiğiniz insanlarla konuşabilir, kendinizi ifade etmekte sıkıntı çektiğiniz alanlarda gelişmeler kaydedebilirsiniz. Bu ay kardeşleriniz, kuzenleriniz, komşularınız gibi yakın çevrelerinizle sizi sık görüştürecek ve konuşmak istemediğiniz, ifade etmediğiniz şeylerle ilgili sizi daha cesur ve girişken yapacak.

YENGEÇ:

Beklediğiniz ödemeler, alacaklar ve gelirler bu dönemde elinize ulaşabilir. Özdeğer problemi yaşadığınız ya da bazı durumlarda ederinizin hakkının verilmediğini düşündüğünüz zamanlar oluyorsa, bu dönemde bu konuda çok daha rahat edecek ve değeriniz ne ise onu talep edebilecek hale geleceksiniz.

ASLAN:

Bu dönemde gerçekten çok güzelsiniz. Estetik ve güzellik gezegeni en güçlü olduğu pozisyonda, üstünüzde seyir edecek. İlişkiler, flörtler, ortaklıklar ve birliktelikler siz istemeseniz de yanı başınızda bitecek. Para konularında şanslı bir dönem başlarken, pahada değerli şeyler için yatırım yapabilir, daha önce ki yatırımlarınızdan fayda elde edebilirsiniz.

BAŞAK:

Sağlık sorunları olan başak burçları, yaşadıkları sıkıntılarla ilgili bir tedavi ya da şifa sürecine girebilirler. Daha önce bulamadığınız doktoru buluyor ya da ulaşamadığınız tedavilere kolaylıkla ulaşabiliyor olabilirsiniz. Flörtleriniz ve sevgililerinizle ilgili süreçleriniz bazı belirsizlikleri hayatınıza taşıyabilir, ilişkinizde bazı konuları açıklığa kavuşturmak isteyebilirsiniz.

TERAZİ:

Bu dönemin en sosyal kelebeği terazi burçları olacak. İş yerinde toplu yaptığınız işler ya da içinde bulunduğunuz projeler varsa bu konularda güzel gelişmeler kat edebilirsiniz. Yurtdışı ve yabancılarla olan ilişkileriniz daha kolay ilerleyebildikleri bir sürece girecekler. Eviniz ve yaşadığınız alan için bir proje ya da gelecek hedefli bir yapıya dahil olma şansınız var.

AKREP:

Bu dönem size en çok kariyer anlamında fayda sağlayacak, yaptığınız işlerin adının konduğu bu anlamda görünür olduğunuz ve imzanızı attığınız bir zaman dilim olabilir. Kardeşleriniz ve yakın akrabalarınızla daha fazla görüşebilir, onlarla ilgili yarım kalmış işleri tamamlamakla uğraşıyor olabilirsiniz. Bir borç ya da faizi bitirmek için kaynak bulacak, birine olan borcunuzu dönüştürmek için daha fazla mesai harcayacak olabilirsiniz.

YAY:

Bu dönemde eğitim hayatınızla ilgili önemli gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yüksek eğitim ve hocalarınızla ilgili sıkıntılı meseleler daha kolay çözülebilir. Yurtdışı ile ilgili konular hızlanabilir. Tatil için yurtdışı bileti alabilir ya da daha önce planladığınız seyahati gerçekleştiriyor olabilirsiniz.

OĞLAK:

Gelmesini beklediğiniz eşinize ya da iş ortaklarınıza ait kaynaklar bu dönemde daha rahat size ulaşacaktır. Sağlığınız için geçirmeniz gereken fakat beklettiğiniz prosedürleri bu ay gerçekleştiriyor olabilirsiniz. Evcil hayvanlarınıza daha fazla masraf yapmanız gerekebilir.

KOVA:

Bu dönem sizin için evliliğiniz ya da ilişkiniz için çok önemli olacak. Yalnız kova burçları için yeni insanlarla tanışmak, buluşmak için çok ideal günler olacak. Evlilikteki sorunlar çözülebilir, sorunlu konular bu dönemde daha rahat maruz görülebilir ve çözüm odaklı yaklaşılabilir.

BALIK:

Yeni işler alabilir, meşgul bir dönemden geçebilirsiniz. Çalışanlarınızdan, destek göreceğiniz ya da arıyorsanız tam da aradığınız çalışanı bulduğunuz dönem olabilir. Arkadaş çevrelerinden ya da içinde bulunduğunuz topluluklardan birileriyle yeni iş münasebetlerine başlayabilirsiniz, sizin için çalışıp size destek olabilirler.



