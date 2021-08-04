İşte haftalık burç yorumları

04 Ağustos 2021 Çarşamba, 09:59

KOÇ:

Koç burçları ev ve aile ile ilgili haberlere açık bir haftaya başlıyorlar. Çalışma koşulları evde çalışmaya müsait olmayan koçların bile bir şekilde evden çalışabileceği bir hafta olacak. Yazışma, sözleşme ve evrak işlerinizde yenilenmeler olabilir.

BOĞA:

Boğa burçları için haber dolu ve hızlı bir hafta olacak. Seyahat etmek zor olsa da, bizzat ilgilenmeniz ve iş için seyahat etmeniz gerekebilir. Kardeş ve yakın akrabalarla olan sübjektif ve suçlayıcı konuşmalar kimseye yarar sağlamaz, karşı taraf bu hafta sizi anlamayabilir.

İKİZLER:

İkizler burçları, gün geçtikçe kendilerine olan güvenlerini geri kazanıyor. Bu hafta bir ödeme alabilir ya da beklenmeyen bir yerden bir hediye gelebilir. Alışveriş vakti gelmiş gibi hissetseniz ve satın almak istediğiniz o şey için bir hafta beklemek daha akıllıca olacaktır.

YENGEÇ:

Yengeç burçları bu hafta daha hızlı, konuşkan ve iletişim odaklı olabilir, eskilerden gelecek bir haber ile de bir yakınıyla tekrar irtibata geçebilir. Bu haftanın seyahat edecek bir diğer burcuda sizsiniz, haftanın son günlerinde uzun bir aradan sonra çalışma hayatına tekrar başlayacak olabilirsiniz.

ASLAN:

Aslan burçları için güzel fakat beklenmedik harcamalarla dolu bir hafta olabilir. Arkadaşlar, sosyal çevreler ile ilgili konu ve gündemler belirsizliklere sürüklenirken, organize etmeye çalıştığınız iş ile ilgili tarihleri belirlemek sandığınızdan daha zor olabilir.

BAŞAK:

Başak burçları iş konularında daha aklı başında bir işverene sahip olma hayallerini biraz daha erteleyecek çünkü bu aralar iş konuları mantık yerine duygularla yönetilecek. Sosyal çevrenizle kestiğiniz iletişim tekrar etkinleşmeye başlarken, artık arkadaş seçiminde daha mantıklı olabilirsiniz.

TERAZİ:

Terazi burçlarının kariyer alanındaki kapanan ay, iş konularında gelişmeler hem de işverenlerinizle daha fazla iletişim halinde olmayı destekleyecek. Burada çok objektif olamayabilir, duygularla hareket etmekten zarar görebilirsiniz.

AKREP:

Akrep burçları için arkadaş ve sosyal çevrelerle beraber seyahat etmek ya da beraber bir eğitime katılmak çok kolay olacak. Ortak bir hesabınız ya da bir kaynak arayışınız için eşinizin akrabalarından yardım alabilirsiniz.

YAY:

Yay burçları için bu hafta önemli gelişmelere gebe diyebiliriz. Kariyer ve iş konularında beklenen köklü değişim için maddi konuları bahane etmeyi bırakmalısınız. Eşiniz ve ilişkinizin size destek verebileceği zamanlar olacaktır.

OĞLAK:

Oğlak burçları için karşılıklı anlaşma zamanı artık geldi, eşinizle olan gecikmiş konuşmaları artık gerçekleştirmeniz gerekebilir. Çalışma arkadaşlarınızla ortaklı işlere girebilirsiniz.

KOVA:

Bu hafta, daha önce verdiğiniz hayatınızda değişim/dönüşüm yaratacak alışkanlıkları günlük hayatınıza uyarlayabileceğiniz, teorileri pratikleştirebileceğiniz zamanlar olacak.

BALIK:

Balık burçları için konuşulanları gösterme zamanı. Her söylediğim lafta kalıyor diyorsanız yazmaya ne dersiniz. Bu hafta sözleriniz, aklınız ve iletişim kabiliyetinizle yaratıcı işlere imza atabilirsiniz.