İşte haftalık burç yorumları

08 Ağustos 2021 Pazar, 10:30

KOÇ:

Aşk hayatınızda yeni başlangıçlar var. Kendinizi göstermekten çekinmeyeceğiniz, cesur ve girişimci bir döneme adım atıyorsunuz. Çocuklarınızın hayatlarında yeni bir dönem başlıyor olabilir.

BOĞA:

Ev ve aile konularında cesaretle atılacak yeni adımlar için gereken cesaret bu yeniay ile geliyor. Ev, arsa, tapu işlerinin halledildiği, yaşam alanınızda değişikler yapmak isteyebileceğiniz bir dönem başlıyor.

İKİZLER:

Seyahatlere çıkabileceğiniz bir dönem başlıyor. Yakın akrabalar ve kardeşlerle yeni münasebetlerin başlayabileceği bu dönemde, kendinizi daha rahat ifade edebileceğinizi fark edeceksiniz. Anlaşma, sözleşme ve kontratlarınız yenilenebilir.

YENGEÇ:

Bu yeniayın ekonomik en şanslı burcu yengeçler. Yeteneklerini keşfedip, kazanca çevirebilecek olabilirsiniz. İlişkilerde ve birlikteliklerde kendi değerinizi ortaya koyabileceğiniz bir dönem başlıyor.

ASLAN:

Yeniayın yaşandığı burç olarak, hayatında yeni sayfa açmak isteyen aslanlardansanız çok şanslısınız. Bu senenin nispeten en kolay ayı olan ağustos, aslan burçlarının hayatında atamadıkları adımları kolaylıkla ilerletebilmelerini sağlayacak.

BAŞAK:

Yeniay, bilinçaltı ve bağımlılıkları gösteren bir alanda gerçekleşirken, bırakmak istediklerinizi rahatlıkla bıraktığınız, sisteminizden çıkardığınız bir temizlik döneminden geçebilirsiniz. Dinlenmeli ve istirahat etmeye zaman ayırmalısınız.

TERAZİ:

Yeniay, yeni arkadaşlıklar başlatan bir alanda oluşurken, bu kimselerden iş ve kariyer anlamında destek alabileceğinizden de bahsediyor. Gelecek hayal ve planlarını yeniden şekillendirmenin ve bu konuda bazı gözle görülür adımlar atmanın zamanı geldi.

AKREP:

Yeniayın ve başlangıç enerjisinin iş/kariyer alanında gerçekleşmesi sizi beklediğiniz iş fırsatlarını yakalama konusunda destekleyecek. İşverenlerle görüşmeler ve konuşmalar yapabilir, yeni işlere girebilir ya da yeni sorumluluklar alacak olabilirsiniz.

YAY:

Yay burçları için bu yeniay eğitim ve öğretim konularında başlangıçların olduğunu göstermekte. Seyahat konuları ile birlikte, reklam ve ticaret alanındaki gelişmeleri de tetikleyen bu yeniay eşinizin akrabaları ya da ilişkinizin kardeşleri ile yakın ilişkiler kurmanıza da yardımcı olabilir.

OĞLAK:

Değişim ve dönüşüm tetikleyen bu yeniay ile birlikte, aslında değiştirmek istediğiniz fakat kendi içsel baskılarınızda dâhil olmak üzere dirençlerle karşılaştığınız alanlarda gelişmeler yaşayacaksınız. Eşinizin kazançları ya da nafaka, miras gibi işleriniz çözülebilir.

KOVA:

Bu yeniay ile birlikte ortaklaşa işlere daha açık olacak ve beraberce ilerlemek istediğiniz insanlara daha kolay ulaşacaksınız. Evlilik ve ilişkilerde yeni bir sayfanın açıldığını düşünebilir, yalnız kova burçları için ise ilişki başlangıçlarından bahsedebiliriz.

BALIK:

Balık burçları bu yeniay ile yeni sağlık prosedürlerini hayatlarına sokuyor, diyet ve spor gibi düzen ve istikrar isteyen konularda iradeli olacaklar. İşyerinde/ofiste değişiklik yapabileceğiniz gibi, yeni çalışanlar ya da çalışma arkadaşlarına sahip olabilirsiniz.