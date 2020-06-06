İşte hakemlerin koronavirüs test sonuçları
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Riva’daki kamp öncesinde hakemlere yapılan korona virüs testlerinin negatif çıktığını açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Riva’daki kamp öncesinde hakemlere yapılan koronavirüs testlerinin negatif çıktığını açıkladı.
TFF’nin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bilindiği gibi Üst Klasman Hakemlerimiz 5 Haziran 2020 tarihinde TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde toplanmaları öncesinde COVID-19 testine tabi tutulmuştur. Tüm hakemlerimizin ve diğer katılımcıların testleri negatif sonuçlanmıştır. Görevlendirmeler öncesi testlerin uygulanmasına düzenli olarak devam edilecektir" denildi.
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