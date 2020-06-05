İşte İngiltere Premier Lig'de fikstürü

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınan ve 17 Haziran'da yeniden başlayacak olan İngiltere Premier Lig'de 3 haftalık maç programı belli oldu.

AA
05 Haziran 2020 Cuma, 14:50
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 Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınan ve 17 Haziran'da yeniden başlayacak olan İngiltere Premier Lig'de 3 haftalık maç programı belli oldu.

Premier Lig'den yapılan açıklamaya göre, 2019-2020 sezonuna 17 Haziran Çarşamba günü oynanacak Aston Villa-Sheffield United ve Manchester City-Arsenal karşılaşmalarıyla devam edilecek.

Ligde 3 haftalık maç programı şu şekilde:


17 Haziran Çarşamba:

Aston Villa-Sheffield United

Manchester City-Arsenal


19 Haziran Cuma:

Norwich City-Southampton

Tottenham-Manchester United


20 Haziran Cumartesi:

Watford-Leicester City

Brighton-Arsenal

West Ham United-Wolverhampton

Bournemouth-Crystal Palace


21 Haziran Pazar:

Newcastle United-Sheffield United

Aston Villa-Chelsea

Everton-Liverpool


22 Haziran Pazartesi:

Manchester City-Burnley


23 Haziran Salı:

Leicester City-Brighton

Tottenham-West Ham United


24 Haziran Çarşamba:

Manchester United-Sheffield United

Newcastle United -Aston Villa

Norwich City-Everton

Wolverhampton-Bournemouth

Liverpool-Crystal Palace


25 Haziran Perşembe:

Burnley-Watford

Southampton-Arsenal

Chelsea-Manchester City


27 Haziran Cumartesi:

Aston Villa-Wolverhampton


28 Haziran Pazar:

Watford-Southampton


29 Haziran Pazartesi:

Crystal Palace-Burnley


30 Haziran Salı:

Brighton-Manchester United


1 Temmuz Çarşamba:

Arsenal-Norwich City

Bournemouth-Newcastle United

Everton-Leicester City

West Ham-Chelsea


2 Temmuz Perşembe:

Sheffield United-Tottenham

Manchester City-Liverpool


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