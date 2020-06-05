İşte İngiltere Premier Lig'de fikstürü

05 Haziran 2020 Cuma, 14:50

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınan ve 17 Haziran'da yeniden başlayacak olan İngiltere Premier Lig'de 3 haftalık maç programı belli oldu.



Premier Lig'den yapılan açıklamaya göre, 2019-2020 sezonuna 17 Haziran Çarşamba günü oynanacak Aston Villa-Sheffield United ve Manchester City-Arsenal karşılaşmalarıyla devam edilecek.

Ligde 3 haftalık maç programı şu şekilde:





17 Haziran Çarşamba:



Aston Villa-Sheffield United



Manchester City-Arsenal





19 Haziran Cuma:

Norwich City-Southampton

Tottenham-Manchester United





20 Haziran Cumartesi:



Watford-Leicester City



Brighton-Arsenal

West Ham United-Wolverhampton

Bournemouth-Crystal Palace





21 Haziran Pazar:



Newcastle United-Sheffield United

Aston Villa-Chelsea

Everton-Liverpool





22 Haziran Pazartesi:



Manchester City-Burnley







23 Haziran Salı:



Leicester City-Brighton

Tottenham-West Ham United





24 Haziran Çarşamba:



Manchester United-Sheffield United

Newcastle United -Aston Villa

Norwich City-Everton

Wolverhampton-Bournemouth



Liverpool-Crystal Palace







25 Haziran Perşembe:



Burnley-Watford

Southampton-Arsenal



Chelsea-Manchester City





27 Haziran Cumartesi:



Aston Villa-Wolverhampton







28 Haziran Pazar:



Watford-Southampton







29 Haziran Pazartesi:



Crystal Palace-Burnley







30 Haziran Salı:

Brighton-Manchester United







1 Temmuz Çarşamba:

Arsenal-Norwich City

Bournemouth-Newcastle United

Everton-Leicester City

West Ham-Chelsea





2 Temmuz Perşembe:



Sheffield United-Tottenham

Manchester City-Liverpool