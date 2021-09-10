İşte İstanbulkart'ın kullanılabileceği yerler

10 Eylül 2021 Cuma, 15:14

20 milyon kullanıcısı olan İstanbulkart, artık sadece ulaşım kartı değil bir yaşam kartı haline geldi. Son olarak Denizbank ile yapılan anlaşma kapsamında bu kart sahiplerine faizsiz 1200 lira para veriliyor. Yani İstanbulkart artık bir çok yerde geçerli.

Migros, İspark, Miniatürk, sosyal tesisler, yemek kartı, tuvaletler, taksi ve Hamidiye Su... Peki İstanbulkart, nerelerde geçerli, İstanbulkart ile nerelerden alışveriş yapılır? İşte İstanbulkart ile ilgili bilinmeyenler...

MİGROS

BELBİM AŞ ve MİGROS işbirliğiyle hayata geçen proje ile birlikte; İstanbul’daki tüm Migros, Migros Jet ve 5M mağazalarından nakit ile herhangi bir ek bedel ödemeksizin İstanbulkart satın alma ve Abonman/TL yükleme işlemleri yapılabiliyor.

Migros mağazalarında 300 TL’ye kadar olan alışverişler İstanbulkart ile ödenebilirken, mağazalarda kayıt ettirilen İstanbulkartlarla yapılan alışverişlerden de puan kazanılıyor.

İstanbulkart Mobil uygulamasına ilk kez üye olup Mastercard’ını tanımlayarak yükleme yapan kullanıcılara ise 15 TL bakiye hediye ediliyor. Hediye bakiyenizi ve yüklediğiniz bakiyeyi mobil uygulamadaki ‘Bekleyen Talimatlarım’ sekmesinden görüntüleyebilir, kart dolum cihazına bir kere dokundurarak İstanbulkart’ınıza tanımlayabilirsiniz.

MİNİATÜRK

Kültür A.Ş. ile ortak geliştirilen proje ile İstanbulkart’ınız ile Miniatürk biletinizi satın alabilir, Türkiye’nin önemli mimari eserlerinin birebir hazırlanmış minyatür maketlerini inceleyerek muhteşem bir Türkiye turu yapabilirsiniz.

Öte yandan Net Risk Yönetimi ve Destek Hizmetleri ile yapılan işbirliği sayesinde İstanbulkart sahipleri 31 Aralık’a kadar hem 1500 deniz canlısının bulunduğu Sealife Akvaryum ile sualtının gizemine ve huzuruna; hem de 250 yıllık geçmişe sahip Madame Tussauds markasının tarihi ve kültürel kahramanlarının İstanbul’daki evine 31 Aralık’a kadar “1 Bilet Alana 1 Bilet Hediye!” kampanyasıyla ve 4 Ağustos 2021 tarihine kadar %25 indirim ile konuk olabilecekler!

İBB SOSYAL TESİSLERDE ÖDEME İMKANI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirak Şirketi BELBİM A.Ş. ile Türk mutfağının seçkin lezzetlerini uygun fiyata sunan İBB Sosyal Tesisleri işbirliğinde İstanbulkart ile ödeme altyapısı da oluşturuldu. Gerçekleştirilen bu proje ile projede yurttaşlar İstanbul’daki tüm İBB Sosyal Tesisleri’nde nakit ve bozuk para ihtiyacı duymadan, kart ve şifre işlemleri ile uğraşmadan, İstanbulkartları ile tek dokunuşla hızlı ve güvenli bir şekilde ödeme yapma imkanına kavuştu.

YEMEK KARTI

Paye yemek kartı PTT AŞ, BELBİM AŞ ve Turkcell ortaklığı ile Türkiye’de çıkarılan ilk yerli yemek kartı platformu. Paye kart, yemek kartı olma özelliğinin yanında, şehir yaşamının birçok noktasında kullanılan İstanbulkart olma özelliği de bulunduruyor.

Yani Paye kart, sadece yerli yemek kartı özelliği olarak kalmayıp aynı zamanda İstanbulkart’ın bütün özelliklerini kendi bünyesinde barındırıyor. Bu bağlamda Paye Kart kullanıcıların gündelik hayatlarını kolaylaştırma adına yemek kartı özelliğinin yanında İstanbul genelinde bir yaşam kartı olarak hizmet vermektedir.

AKILLI GERİ DÖNÜŞÜM KONTEYNERİ İLE İSTANBULKART'A YÜKLE

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin “Sıfır Atık” vizyonu kapsamında geliştirdiği “Akıllı Geri Dönüşüm Konteyneri” projesi ile pet şişe ve alüminyum atık karşılığı İstanbulkart’a bakiye yükleme işlemi yapılabiliyor. İstanbulkart’a atık başına bakiye yükleyen bu projeyle, çevrenin korunması ve ülkemiz adına ciddi bir ekonomik kazanç sağlanması hedeflenmektedir.

Yurttaşların geri dönüştürdükleri atık başına İstanbulkartlarına yüklenecek bakiyeler aşağıdaki gibidir.

PET ŞİŞELER İÇİN

0,33 litrelik pet şişe: 2 kuruş

0,5 litrelik pet şişe: 3 kuruş

1 litrelik pet şişe: 6 kuruş

1,5 litrelik pet şişe: 9 kuruş

ALÜMİNYUM KUTULAR İÇİN

0,33 litrelik alüminyum içecek kutusu: 7 kuruş

0,5 litrelik alüminyum içecek kutusu: 9 kuruş

ŞEHİR PLAJ VE TUVALETLERİNDE ÖDEME İMKANI

İstanbulkart’ınız, şehir plaj ve tuvaletlerindeki ödemeler için de geçerli. Şehir tuvaletlerinde hijyenik koşulların yanı sıra, anneler için bebek bakım odası hizmeti de sunulmakta.

iTAKSİ'DE İSTANBULKART İLE HIZLI VE KOLAY ÖDE

Üzerinde iTaksi logosu olan tüm taksilerde İstanbulkart ile nakit kullanmadan hızlı ve güvenli ödeme yapılabilmektedir.

HAMİDİYE SU OTOMATLARINDA İSTANBULKART İLE ÖDE

Belbim ve Hamidiye Kaynak Suları’nın ortak çalışması dâhilinde şehrin farklı noktalarında bulunan su otomatlarında İstanbulkart ile ödeme altyapısı oluşturuldu. Kullanıcılar otomatlarda satılmakta olan ürünleri İstanbulkartları ile nakit ve bozuk para ihtiyacı duymadan, kart ve şifre işlemleri ile uğraşmadan, tek dokunuşla hızlı ve güvenli bir şekilde satın alabiliyor.

BELTUR CAFELERİNDE ÖDEME İMKANI

BelturAŞ işbirliğinde İstanbulkart ile ödeme altyapısı oluşturuldu. Gerçekleştirilen bu proje ile İstanbul’daki tüm Beltur köşk, restoran ve kafelerinde İstanbulkartları ile tek dokunuşla hızlı ve güvenli bir şekilde ödeme yapma imkânı sunulmuştur.

BİSİKLET KİRALA

İspark ve BNB Mühendislik iş ortaklığı ile yapılan çalışma dahilinde İstanbulkart kullanılarak müşteriler bisiklet kiralama hizmetinden faydalanabilmektedirler.

İSPARK'TA İNDİRİM

Şehrin Yaşam Kartı İstanbulkart ile araçlarını İspark’a emanet eden müşterilere yüzde 5 indirim.

8. ve 12. sınıfa özel konu anlatımlarından çözümlü sorulara, deneme sınavlarından yerini ve saatini kendin oluşturabileceğin çalışma programına kadar eğitim desteği sunan Kolay Kampüs ödemelerinde yüzde 20 indirim.