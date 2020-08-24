İşte Kapalıçarşı'da altının kapanış fiyatları
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,77 artışla 459,70 liradan tamamladı.
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,77 artışla 459,70 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 745,00 lira, Cumhuriyet altını 3.049,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,77 yükselişle 459,70 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
CUMA PAZARTESİ
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 456,00 456,20 459,50 459,70
Cumhuriyet Ata Lira 3.006,00 3.027,00 3.028,00 3.049,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 416,00 420,00 419,00 423,00
Lira(Tam) Ziynet 2.938,00 2.958,00 2.959,00 2.979,00
Yarım Ziynet 1.469,00 1.479,00 1.480,00 1.490,00
Çeyrek Ziynet 735,00 740,00 740,00 745,00
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