İşte Kapalıçarşı'da altının kapanış fiyatları

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,96 azalışla 463,20 liradan tamamladı.

cumhuriyet.com.tr
02 Eylül 2020 Çarşamba, 17:54
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Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,96 azalışla 463,20 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 751,00 lira, Cumhuriyet altını 3.073,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,96 düşüşle 463,20 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

                                                SALI                           ÇARŞAMBA

                                                 Alış        Satış              Alış     Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.)         467,50   467,70        463,00   463,20

Cumhuriyet Ata Lira              3.082,00   3.103,00   3.052,00   3.073,00

22 Ayar Bilezik(Gr.)                426,60   429,60    422,50     426,50

Lira(Tam) Ziynet                      3.012,00    3.032,00   2.983,00   3.003,00

Yarım Ziynet                              1.506,00   1.516,00    1.492,00   1.502,00

Çeyrek Ziynet                             753,00     758,00     746,00              751,00


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