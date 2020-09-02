İşte Kapalıçarşı'da altının kapanış fiyatları
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,96 azalışla 463,20 liradan tamamladı.
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,96 azalışla 463,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 751,00 lira, Cumhuriyet altını 3.073,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,96 düşüşle 463,20 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
SALI ÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 467,50 467,70 463,00 463,20
Cumhuriyet Ata Lira 3.082,00 3.103,00 3.052,00 3.073,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 426,60 429,60 422,50 426,50
Lira(Tam) Ziynet 3.012,00 3.032,00 2.983,00 3.003,00
Yarım Ziynet 1.506,00 1.516,00 1.492,00 1.502,00
Çeyrek Ziynet 753,00 758,00 746,00 751,00
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