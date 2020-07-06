İşte kritik maçlar, işte hakemler
MHK haftanın hakemlerini açıkladı.
Süper Lig'de 31. hafta oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Gençlerbirliği - Fenerbahçe: Alper Ulusoy
Başakşehir - Denizlispor: Abdulkadir Bitigen
Sivasspor-Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
Trabzonspor-Antalyaspor: Halil Umut Meler
Alanyaspor-Galatasaray: Mete Kalkavan
Beşiktaş-Kasımpaşa: Ali Şansalan
Video Haberler
- Şov değil kaza!
- Erdoğan canlı yayında Bakan’a böyle çıkıştı!
- Bir anlık unutkanlık az daha canlarından ediyordu
- Korkunç an kamerada! Aile sinir krizi geçirdi
- Kılıçdaroğlu'dan Başbağlar Katliamı mesajı
- Konyaaltı Sahili'nde skandal görüntüler!
- Güvenlik görevlisine tekmeli yumruklu dayak kamerada
- Video çekti, ormanlık alanda ölü bulundu!
- İğne atsan yere düşmez! Tatilciler akın etti
- Yer: Antalya... Bunu yapan bir köpek!