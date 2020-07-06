İşte kritik maçlar, işte hakemler

MHK haftanın hakemlerini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
06 Temmuz 2020 Pazartesi, 10:26
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Süper Lig'de 31. hafta oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Gençlerbirliği - Fenerbahçe: Alper Ulusoy

Başakşehir - Denizlispor: Abdulkadir Bitigen

Sivasspor-Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

Trabzonspor-Antalyaspor: Halil Umut Meler

Alanyaspor-Galatasaray: Mete Kalkavan

Beşiktaş-Kasımpaşa: Ali Şansalan


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