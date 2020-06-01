İşte La Liga'da ilk hafta
İspanya’da üç aylık aranın ardından La Liga yeniden başlıyor.
İspanya’da üç aylık aranın ardından La Liga yeniden devam ediyor. 11 Haziran’daki Sevilla-Real Betis yerel derbisiyle başlayacak. 27 haftası oynanan ligde Barcelona 58 puanla lider durumda bulunurken, Real Madrid 56 puanla 2. sırada yer alıyor. Sevilla ise 47 puanla 3. sırada…
11 HAZİRAN PERŞEMBE
23.00 Sevilla – Real Betis
12 HAZİRAN CUMA
20.30 Granada – Getafe
23.00 Valencia – Levante
13 HAZİRAN CUMARTESİ
14.00 Espanyol – Alaves
18.00 Celta Vigo – Villarreal
20.30 Leganes – Valladolid
23.00 Mallorca – Barcelona
14 HAZİRAN PAZAR
14.00 Athletic Bilbao – Atletico Madrid
20.30 Real Madrid – Eibar
23.00 Real Sociedad – Osasun
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