İşte o araştırmanın sonucu: Tam kapanma olsaydı iki bin kişi ölmezdi

15 Haziran 2020 Pazartesi, 08:29

ODTÜ İktisat Bölümü öğretim üyesi Prof. Erol Taymaz, koronavirüs salgınında Türkiye'nin tercih ettiği kısmi karantinayla, dünyada uygulanan tam karantina ve erken uygulama stratejilerinin maliyetlerini bilimsel olarak araştırdı.

Sözcü'den Yusuf Demir'in haberine göre; aynı zamanda Bilim Akademisi üyesi olan Prof. Taymaz, mikrosimülasyon modeyliyle yaptıkarı “Covid 19 Politikalarının İktisadi ve Toplumsal Etkileri” başlıklı analizin sonuçlarını şöyle özetledi:

YENİ ZELANDA ÖRNEĞİ

* 7 Haziran itibariyle toplam vaka sayısı 169 bin, vefat sayısı yaklaşık 4 bin 669 kişi. Bizim kalibre ettiğimiz değerler bununla hemen hemen aynı. Vaka 173 bin 439, vefat 4 bin 730.

YÜZDE 40 DAHA AZ KAYIP

* Alternatif senaryoda yani Yeni Zelanda'daki gibi bir aylık tam kapanma olsaydı, simülasyon sonuçlarına göre vaka sayısı 100 bin 895, vefat sayısı ise 2 bin 763 olacaktı. Yani yüzde 40 civarında hasta sayısı ve vefat sayısı azalabiliyordu.

EKONOMİK MALİYET NEREDEYSE AYNI

* Peki bunun ekstradan ekonomik maliyeti nedir? Şu anki durumla, bir aylık kapanma arasında çok ciddi bir kayıp yok. İşgücü mevcut durum simülasyonunda 3 bin 639 milyon saat tam kapanma durumunda da 3 bin 578 milyon saat…

* Özetle, tam kapanma sağlık açısından çok daha iyi bir sonuç verecekti, ekonomik etki açısından da şu anki yaşadığımız durumla yani yüzde 30'luk kayıpla aynı sonucu verecekti.

1300 KİŞİ HAYATTA KALACAKTI

* Bir başka strateji olarak tedbirler daha erken alınsaydı, iki hafta önce başlasaydı, toplam vaka sayısı 124 bin 44, vefat sayısı 3 bin 462 olacaktı. Yani burada da ciddi bir düşüş var. Bunun ekonomik maliyeti daha uzun sürdüğü için, tam kapanmaya göre biraz daha fazla ama insani kayba bakarsak daha kabul edilebilir bir durum.