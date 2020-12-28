İşte Olay TV'nin sosyal medyada değişen hesabının yeni adı
26 günlük yayın hayatının ardından iktidar baskısı olduğunu öne sürerek ekranı karartan Olay TV'nin sosyal medya ve internet sitesindeki ismi değişti.
İş insanı Cavit Çağlar'ın sahibi olduğu Olay TV, Bursa'daki merkezini İstanbul'a taşıyarak 30 Kasım 2020 tarihinde yeniden yayına başlamıştı.
Çok sayıda deneyimli gazeteciyi kadrosuna katan kanal, siyasi iktidarın uyguladığı baskı sonucu yalnızca 26 gün yayında kalarak 25 Aralık Cuma günü ekranını karattı.
Çağlar, mevcut yatırım ve kadrodan tümüyle vazgeçerken, kanalın bir diğer ortağı olan Hüseyin Köksal, aynı kadroyla yola devam etmek için yeni bir frekans arayışına girdi.
İşsiz kalan 180 çalışanın umutlu bir haber bekleyişi sürerken, kanalın dijitaldeki ve Twitter'daki adı da değişti.
Daha önce @olaytvcom ismiyle haber paylaşımı yapan hesabın yeni adı @tvhabericom olurken, internet haberleri de tvhaberi.com adresi üzerinden yayımlanmaya devam ediyor.
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