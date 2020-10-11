Rusya-Türkiye maçında ilk gol!

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Rusya ile Türkiye karşılaşıyor.

AA
11 Ekim 2020 Pazar, 20:32
Rusya-Türkiye maçında ilk gol!
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UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Rusya ile Türkiye karşılaşıyor.

İlk dakikalarda ev sahibi ekip hızlı ataklar gerçekleştirdi.

8. dakikada Karavaev'in ortasını Mert engelledi.

Baskıyı arttıran Rusya 28. dakikada Miranchuk ile golü buldu.

Stat: VTB Arena

Hakemler: Matej Jug, Matej Zunic, Grega Kordez (Slovenya)

Rusya: Shunin, Karavaev, Semenov, Kudryashov, Zhirkov, Miranchuk, Zobnin, Ozdoev, Ionov, Kuzyaev, Dzyuba

Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Ozan Kabak, Umut Meraş, Ozan Tufan, Mahmut Tekdemir, Efecan Karaca, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Burak Yılmaz


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