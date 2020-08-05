İşte Şampiyonlar Ligi'nin maç takvimi!

05 Ağustos 2020 Çarşamba, 11:22

UEFA'nın açıkladığı tarihlere göre Şampiyonlar Ligi maçları 12-23 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Manchester City / Real Madrid eşleşmesinin galibi Juventus / Lyon galibiyle karşılaşacak. Barcelona / Napoli galibi ise Bayern Münih / Chelsea kazananıyla oynayacak.

Koronavirüs salgını nedeniyle sekteye uğrayan Şampiyonlar Ligi’nde heyecan kaldığı yerden devam etmeye hazırlanıyor.

Şampiyonlar Ligi bu yıl 8'li final formatında düzenlenecek 12-23 Ağustos tarihlerinde yapılacak Şampiyonlar Ligi, 12 gün sürecek ve tek maçlı eleminasyon sisteminin uygulanacak. Turnuvada, 12-15 Ağustos tarihlerinde çeyrek final, 18-19 Ağustos'ta yarı final ve 23 Ağustos'ta da final maçı oynanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ NEREDE OYNANACAK?

Başkent Lizbon'da maçlara ev sahipliği yapacak iki stat bulunuyor. “Devler Ligi” karşılaşmaları, Benfica'nın 65 bin kişilik Luz Stadı ile Sporting Lizbon'un 50 bin kişilik Jose Alvalade Stadı'nda yapılacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ EŞLEŞMELERİ

Manchester City / Real Madrid – Juventus / Lyon

Leipzig – Atletico Madrid

Barcelona / Napoli – Bayern Münih / Chelsea

Atalanta – PSG