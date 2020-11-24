İşte şampiyonluk oranları, favorinin oranı düştü!
Süper Lig’de 9. hafta karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından şampiyonluk oranları güncellendi.
Süper Lig’de 9. hafta karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından şampiyonluk oranları güncellendi. İddaa Risk Yönetim Kurulu, Fenerbahçe’yi yine şampiyonluğun bir numaralı favorisi olarak gösterdi ve oranını düşürdü.
Kayserispor ile berabere kalan Galatasaray’ın oranı 0.25 artarken; Başakşehir’i yenen Beşiktaş’ın oranı 2.50 oranında yükseldi.
9. hafta sonunda Süper Lig şampiyonluk oranları
Fenerbahçe: 1.80
Galatasaray: 3.25
Beşiktaş: 7.50
Alanyaspor: 11.00
Başakşehir: 12.00
Trabzonspor: 30.00
8. hafta sonunda Süper Lig şampiyonluk oranları şöyleydi
Fenerbahçe: 1.90
Galatasaray: 3.00
Başakşehir: 7.50
Beşiktaş: 10.00
Alanyaspor: 13.00
Trabzonspor: 35.00
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