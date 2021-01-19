İşte Sergen Yalçın'ın arkasındaki güç!
Beşiktaş’ı, mali sıkıntı yaşarken sırtlayan Sergen Yalçın'ın arkasında yönetim ve teknik heyet desteği var.
Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın'ın kanatlarında uçuyor. Beşiktaş’ı, mali sıkıntı yaşarken sırtlayan Sergen Yalçın'ın arkasında yönetim ve teknik heyet desteği var. Siyah-beyazlıların antrenörleri, rakipleri iyi analiz edip Yalçın'ı en ince detaya kadar bilgilendiriyor. Kondisyon ekibi, futbolcuların fizik kalitesini yükseltiyor. Yönetim ise hem takımla sürekli bir araya geliyor hem de ödemeleri aksatmıyor. Kulüp efsanesi Sergen Yalçın'ın liderliğinde kenetlenen Beşiktaş, zor dönemden en az hasarla geçiyor.
İŞTE O İSİMLER
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda ekibini “Kamera arkası” mesajıyla paylaştı: Hakan Çalışkan, (Kaleci antrenörü), Stefano Morrone, (Kondisyoner), Levent Açık (Kaleci antrenörü), Murat Şahin (Birinci yardımcı), Murat Kaytaz (İkinci yardımcı), Gürsoy Yalçın (Scout), Ozan Köprülü (Yardımcı antrenör)
Kaynak: Skor
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