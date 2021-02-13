İşte sevgiliye alınacak en teknolojik hediyeler

13 Şubat 2021 Cumartesi, 16:03

Cep telefonu, akıllı saat, kulaklık, tablet, saç düzleştirici, tıraş makinesi, hoparlör sistemleri... listeyi uzatmak size ve bütçenize kalmış. Yarın sevgililer günü, henüz teknoloji merakı eş ve sevgiliye alınacak hediyeleri belirlemediyseniz bu öneriler işinize yarayabilir.

MediaMarkt, hangi hediyeyi alacağı konusunda karar veremeyenler için Hediye Rehberi uygulamasını devreye aldı. Teknosa ise öne çıkan akıllı telefonlarda indirim kampanyalarının yanı sıra Vatan Bilgisayar da, “Teknoloji Aşıklarına Sevgililer Günü Fiyatları Vatan’da” kampanyası başlattı. Samsung Galaxy A51 ya da Galaxy A71 telefon satın alanlara, Philips 8'i 1 arada erkek bakım kiti veya Remington saç düzleştirici hediye ediliyor.

İYİ TRAŞ DENEYİMİ İSTEYENLERE

* Braun Series 7 S7200cc Kablosuz Tıraş Makinesi, AutoSense teknolojisiyle sakal yoğunluğunu algılıyor ve ona göre gücünü ayarlıyor. 3 haftaya kadar traş için Li-Iyon pil var. Bir tam tıraş için 5 dakikalık hızlı şarj özelliği mevcut. cihazın satış fiyatı ise 1.899 TL.

SAÇ DÜZ OLSUN DİYENLERE

* Bu dönemde kadınların büyük kısmı kuaför ihtilacını evde karşıladı. Saç düzleştirme ya da kıvırcık yapma ihtiyacı hisseden sevgiliye Grundig HS 7730 Saç Düzleştirici ürünü iyi bir seçenek olabilir. 388 TL'ye satılan cihazın otomatik kapanma, 30 saniyede hızlı ısınma özellikleri var.

RİTİM ARAYANLARA

* Samsung “aşkımızın nabzı da ritmi de yerinde” mesajını vermek için Galaxy Watch3, Galaxy Watch Active2 ve Galaxy Buds+ ürünlerinde “1 alana 2’incisi yüzde 50 indirimli” imkanı sundu. Kampanya 15 Şubat’a kadar geçerli olacak. Galaxy Watch3’ün fiyatı ise 2 bin 499 TL.

OYUN TUTKUNLARINA

* JBL, oyun tutkunu sevdiklerini mutlu etmek isteyenler için de Quantum 100 ve Quantum 400 kulaklık modellerini sunuyor. Quantum serisindeki kulaklıklar, konsol, mobil, Discord, TeamSpeak ve Skype ile uyumlu çalışıyor. Quantum 100 modeli 399, Quantum 400 modeli ise 999 TL’ye satın alınabiliyor.

ZAMAN DEĞERLİ DİYENLERE

* Huawei, 1-14 Şubat arasında Huawei FreeBuds Pro, FreeBuds 3i, FreeBuds 3, Watch Fit, Watch GT 2 Pro ve Huawei Watch GT 2 ürünlerinden aynı ya da farklı iki adet ve üzeri alanlara için yüzde 10'a varan indirimler sunuyor. Huawei’nin akıllı saatleri Watch GT 2 Pro’nun satış fiyatı 2 bin 299 TL. Watch GT 2’nin fiyatı ise renk seçeneklerine göre 1.399 TL ile 1.499 TL arasında değişiyor.

SİNEMA TADINDA OLSUN

* Anker, Nebula Apollo projeksiyon cihazıyla sosyal mesafeyi korumak için sinemaya gidilemezken, sinema artık evlere geldi. Anker’in Nebula Apollo projeksiyon cihazı HDMI ve USB bağlantılarıyla öne çıkıyor. Cihazın satış fiyatı ise 2 bin 999 TL.

MÜZİK TUTKUNLARINA

* Logitech’in taşınabilir kablosuz hoparlörler Wonderboom 2 ve Boom 3, 360 derece ses kalitesiyle müzik tutkunu sevgililere eşlik ediyor. Cihaz, darbelere karşı dayanıklı ve su geçirmez özelliğe sahip.

AKILLI TELEFON İSTEYENLERE

* Apple’ın akıllı telefonu iPhone 12, fotoğraf tutkunları için iyi bir seçenek olabilir. 12 Megapiksel f/1.6 ana kamera ve 12 Megapiksel f/2.4 geniş açılı lense sahip. Cihaz 4K 60 FPS ve 1080p 240 FPS video kayıt imkanı sunuyor. 12 Megapiksel f/2.2 öz çekim kamerası var.

* Xiaomi’nin giriş seviyesi Redmi 9T modeli de hediye seçenekleri arasında. Cihaz iyi fotoğraf çekili ve uzun pil ömrüyle öne çıkıyor.

* Oppo’nun Reno4 Serisi'nde yer alan Reno4 Lite, Reno4 Pro ve Reno4 modelleri mobil fotoğrafçılık alanında yaratıcılığınızı ortaya koymanıza yardımcı olacak donanımla birlikte geliyor. Reno4 Serisi'nde, portre fotoğrafçılığınızı ve video çekimlerinizi bir üst düzeye çıkartan bir dizi yaratıcı kamera özelliği bulunuyor.

TECNO Mobile karantina, sosyal mesafe ve sokağa çıkma yasaklarının ayrı kıldığı sevgilileri bir nebze yakınlaştıracak üç hediye önerisi sunuyor. Pil ömrü uzun olan ve sevdiğinizle saatlerce konuşmanızı sağlayan POVA, hızlı işlemcisi, 48mp selfie ve 64mp arka kamerasıyla net fotoğraflar CAMON 16 Premier hediye seçenekleri arasında. Ayrıca SPARK 6 modeli de yapay zeka destekli fotoğraf kabiliyeti ve Bluetotth Audio paylaşım yeteneğiyle genç yaştaki sevenler için iyi bir hediye seçeneği olabilir.

