İşte son seçim anketi! Hangi ittifak ne kadar oy alıyor?

29 Mayıs 2020 Cuma, 09:03

Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, çeşitli ittifak modellerine göre oy oranları ve meclis dağılımını gösteren anket sonuçlarını paylaştı. 'İttifaksız olarak seçim yapılırsa, bugün seçim olursa hangi partiye oy verirsiniz?' sorusuna verilen yanıtlarda AKP'nin oy oranı yüzde 34,49, CHP'nin yüzde 30,65 HDP'nin yüzde 10,37, İYİ Parti'nin yüzde 10,25, MHP'nin 8,15, DEVA Partisi'nin yüzde 3,03, Gelecek Partisi'nin yüzde 2,33, Saadet Partisi'nin 0,46 olarak yer alırken diğer partiler ise 0,27 olarak görüldü.

İTTİFAK OLMAZSA MHP BARAJ ALTINDA KALIYOR

20-21-22-23 Mayıs tarihleri arasında 2460 kişi ile CATİ yöntemiyle yapıldığı belirtilen araştırmadan çıkan sonuçlara göre ittifak olmadığı takdirde TBMM'deki sandalye dağılımı da hesaplandı. Buna göre AKP 268 milletvekili çıkarırken, CHP'nin 213 milletvekili çıkardığı görülüyor, MHP ise baraj altında kalıyor. TBMM'deki sandalye dağılımında ise CHP 213 koltuk elde etmiş oluyor.

CHP+İYİ PARTİ+ SP İTTİFAK YAPARSA NE OLUR?

Araştırmada sıralanan modellerden CHP+İYİ Parti+Saadet Partisi'nin ittifak yaptığı senaryo. Buna göre söz konusu ittifakın oranı yüzde 40,65 olarak gözüküyor, CHP+İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin TBMM'deki sandalye dağılımı 261 olarak oluşuyor.

CHP+İYİ PARTİ+SP+DEVA+GELECEK PARTİSİ İTTİFAK YAPARSA NE OLUR?

CHP+ İYİ PARTİ+ SP+ DEVA Partisi+Gelecek Partisi'nin ittifak yaptığı senaryoda ise toplam oy oranı yüzde 42,56 olarak gözüküyor.

CHP VE HDP İTTİFAK YAPARSA NE OLUR?

CHP ve HDP'nin ittifak yaptığı modelde ise toplam oy oranları 37,9 olurken AKP+MHP+BBP ittifakının oy oranı yüzde 44,9 olarak gözüküyor.