03 Nisan 2021 Cumartesi, 16:25

Pandemiyle kişisel ve kıyafet hijyenine önem de arttı. Tıpkı eller gibi, kıyafetler de daha sık yıkanıyor. Çamaşır makinası üreticileri daha az su ve enerji harcayan, virüs ve bakterileri yok eden cihazları tüketiciyle buluşturuyor. İşte son teknoloji çamaşır makinaları:

Arçelik virüsleri öldürüyor

Arçelik Oksi Hijyen Programlı Çamaşır Makinesi 9120 CS, deterjan çekmecesi içine takılı özel bir kap sayesinde oksijen bazlı çamaşır suyu kullanma imkanı veriliyor. Böylece bakteri ve virüsleri öldürüyor.

Arçelik Hijyenik Havalandırma Sistemli Çamaşır Makinesi 9141 HJ ise, özel ısıtıcılı hijyenik havalandırma programı su kullanmadan, sıcak hava üfleyerek çamaşırları dezenfekte ediyor.

LG Hem yıkıyor hem kurutuyor

LG çamaşır makineleri, Steam özelliğiyle çamaşır yıkama fonksiyonunun yanı sıra, özel bir sterilizasyon döngüsüyle, alerjenleri yok ediyor. LG buhar özellikli çamaşır makineleri, kazanın tamamına 60 derecelik buhar vererek giysilerdeki bakteri ve alerjenleri ortadan kaldırıyor. Tüketiciler dilerlerse hem yıkama hem de kurutma fonksiyonu olan tek bir makine satın alabiliyorlar.

Bosch’tan 10 litre su tasarrufu

Bosch i-DOS çamaşır makineleri, her yıkamada 10 litre su tasarrufu sağlıyor. i-DOS çamaşır makineleri; akıllı sensörleriyle makinenin içine konulan çamaşırın miktarını, kirlilik seviyesini ve kumaş türünü algılayarak gerekli deterjan, yumuşatıcı ve su miktarını otomatik belirliyor. i-DOS çamaşır makineleri, 1 litreye kadar sıvı deterjan alıyor ve sonraki 20 yıkamaya kadar ilave deterjana ihtiyaç duymuyor.

Vestel’den Gün Işığı özelliği

Vestel’in ‘Gün Işığı Teknolojisi’ne sahip çamaşır makinesi 4 farklı programla tüketicilere sunuldu. Alerji Uzmanı programı ile, alerjen (kedi, köpek, polen, ev tozu akarı, yaşayan ev tozu akarı) ve bakterileri çamaşırlardan arındırıyor. Susuz Gün Işığı ile, su kullanmadan sterilizasyon sağlıyor. Özel ışıkla 29 dakikada çamaşır, ayakkabı, kağıt para, kredi kartı, cüzdan gibi günlük hayatta sık temas edilen birçok eşyayı temizliyor.

Siemens ile istenilen yerde kontrol

Siemens’in i-Dos çamaşır makinesinin WM14XEH0TR modeli her yıkamada 10 litre su tasarrufu sağlıyor. Akıllı sensörleri ile makinenin içine konulan çamaşırın miktarını, kirlilik seviyesini ve kumaş türünü algılayarak gerekli deterjan ve su miktarını kendisi belirliyor. Home Connect uygulamasıyla çamaşır makinesi, istenilen her yerden kontrol edilebiliyor ve yıkama programı seçilebiliyor.

Samsung’dan 10 yıl garanti

Samsung’un WD10N644R2W/AH modeli 10 kilogram kapasiteli ve tek seferde hem çamaşırları yıkıyor hem de kurutuyor. Air Wash özelliğiyle havayla yıkama teknolojisi sayesinde çamaşırlar kötü kokulardan arınıyor. Cihazı alan tüketiciye 10 yıl motor garantisi dev veriliyor.

HAFTANIN YENİSİ

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