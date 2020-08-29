İşte Süper Lig takvimi!

29 Ağustos 2020 Cumartesi, 13:16

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon Medipol Başakşehir'in şampiyonluğu ile sonuçlanmıştı. Yaklaşık iki ay süren pandemi arasında sonra karşılaşmalar seyircisiz olarak oynanmış ve sezon tamamlanmıştı. 21 takımlar oynanacak Süper Lig'de yeni sezonun başlangıç ve bitiş tarihleri de TFF tarafından duyuruldu.

Süper Lig 11 Eylül 2020 tarihinde oynanacak maçlarla başlayacak. İlk yarı 24 Ocak 2021’de sona ererken, ikinci yarı 29 Ocak 2021 tarihinde oynanacak maçlar ile başlayacak. 16 Mayıs 2021 tarihinde sona erecek Süper Lig’de 14, 17, 20, 23, 28, 33, 36, 38 ve 41. hafta maçları hafta içi oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig maçlarına ekim ayından itibaren sınırlı sayıda seyirci alınacağını duyurdu.

TFF'nin yaptığı açıklama şu şekilde;

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Riva’da bugün yaptığı toplantıda Ekim ayından itibaren futbol müsabakalarının sınırlı sayıda seyirciyle oynanması kararını vermiştir.

Bu kapsamda; TFF Sağlık Kurulu’nun protokolü ile belirlenen tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla müsabakalara tribün kapasitesinin yüzde 30’u kadar seyirci alınacak olup locaların kullanımı da serbest bırakılacaktır.

Stadyumlara ateş ölçümü yapılarak alınacak tüm seyircilerin tribünlerde sosyal mesafeye uyması ve maske takması zorunlu olacaktır.

Müsabakalara seyirci alınması ile ilgili tüm detaylar daha sonra ilan edilecektir.

TRANSFER DÖNEMİ

2020-2021 Futbol Sezonu 1. Transfer ve Tescil Dönemi, 4 Ağustos 2020 tarihinde başlayıp 5 Ekim 2020 tarihinde sona erecek. İkinci transfer ve tescil dönemi daha sonra ilan edilecek.