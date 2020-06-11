İşte Ümit Boyner'i en çok kaygılandıran konu

11 Haziran 2020 Perşembe, 13:15

Hedefler İçin İş Dünyası Platformu Yönetim Kurulu Başkanı ve Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner, “Bu dönemde beni en fazla kaygılandıran konu istihdam kayıplarının büyük olmasıdır” dedi.

Koronavirüs salgınından en fazla küçük ve mikro işletmelerin etkilendiğini vurgulayan Boyner, eşitsizliklerin de artarak devam etiğini aktardı. Uzun süredir yatırımların olmadığını, yatırımların çok hızlı geri gelmesini beklemediklerine dikkat çeken Ümit Boyner, ciro kayıplarının Doğu Anadolu, Güneydoğu ve Karadeniz'de yüzde 90'ı aştığını söyledi.

KRİZDEN SADECE PARA POLİTİKASIYLA ÇIKILMAZ

Hedefler İçin İş Dünyası Platformu’nun hazırladığı "COVID-19 Krizinin İşletmeler Üzerindeki Etkilerininin İkinci Anket Sonuç Raporu"nun açıklandığı online toplantıda konuşan Ümit Boyner, krizden çıkış için atılması gereken adımlara da değinerek şu tespitlerde bulundu:

- Sadece yukarıdan bir çıkışı yönetmek doğru değil. Sosyo-ekonomik geçişi birlikte yapmak durumundayız. Koordinasyon koordinasyon başka çıkış yolu göremiyorum.

- Ekonomi ile iş hayatıyla, verimlilikle ilgili, Türkiye'deki iş gücünün yetkinliklerinin yeni döneme adapte edilmesiyle ilgili daha fazla iş birliğine ihtiyacımız var. Bu sadece para politikasıyla olacak bir şey değil. Yeniden yapılanma konuşuyoruz.

- Hayatımızın her alanını etkileyen bir krizden bahsediyoruz. Toplumun ilgili kesimlerinin sivil toplum kuruluşlarının bu işin içinde olması gerekiyor. Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığının birlikte yaptığı iş önemli. Buna benzer çalışmalar olmalı. Sadece bir ekonomi kurulu değil her alanda kurullar oluşturulmalı.

KURALLARI PİYASA BELİRLEMELİ

- İşletmelerin faaliyetlerine devam edebilmeleri gerekiyor. En çok etkilenen sektörlere destekler sürmeli. Kapsayıcılık sadece cinsiyet açısından değil bölgesel olarak da desteklerin artması gerekiyor. Burada bir toplum bilinci yaratmak da önemli. Bu krizden ancak el ele tutuşarak çıkacağız.

- Varlık Fonu ekonomide devletin varlığının arttığı anlamına geliyor. Ben kurallı piyasadan yanayım. Kuralları piyasa belirlemeli.

COVİD-19 EN ÇOK KADINLARI VURDU

- Covid-19 krizinden olumsuz anlamda en fazla kadın çalışanların etkilendiğini de görüyoruz. Özellikle çocuk bakımı, hasta bakımı, hijyen ve gıda güvenliği gibi aile ve ev işine ilişkin sorumlulukların artması ile kadın çalışanlar üzerinde daha yoğun bir etki oluşmuş durumda. Firmaların yüzde 34'ü Covid -19 krizinin etkisi ile ortaya çıkan koşulların, kadınları erkeklerden daha fazla etkilediğini ifade etti. Hatta bu algı, üst düzey kadın yöneticisi olan firmalarda daha da belirgin hale geliyor.