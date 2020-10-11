İsteğe göre mali plan hazırlanır!

11 Ekim 2020 Pazar, 06:00

Örneğin geçen yılki plana göre Cumhurbaşkanlığı’nın 2021 bütçesi 3.5 milyar lira, 2022 bütçesi 3.8 milyar lira olacaktı. Ancak bu yılki OVMP’ye göre Saray’ın 2021 bütçesi 4 milyar 39 milyon lira, 2022’de de 4.2 milyar lira olacak.

Bu planları hazırlayan Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nda da durum farklı değil. Geçen yılki plana göre Hazine’nin 2021 bütçesi 482.4 milyar lira, 2022 bütçesi 526.5 milyar lira olacaktı. Bu yılki plana göre ise bu rakamlar sırasıyla 527.9 milyar lira ve 587.7 milyar liraya yükseltildi. Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın geçen yılki plana göre gelecek yıl 9.4 milyar lira, 2022’de de 10 milyar lira olması öngörülen bütçesi de yeni planda sırasıyla 10.1 milyar lira, 2022’de 10.6 milyar lira oldu.

Ayrıca Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın bütçesinin geçen yılki planda 2021 yılı için 139.6 milyar lira, 2022 için 150.3 milyar liraya çıkması öngörülmüştü. Oysa yeni planda, geçen yıl 2022 için öngörülen hedefin de üzerine çıkıldı. Bütçe büyüklüğü 2021 için 155 milyar lira, 2022 için 161.1 milyar lira oldu.