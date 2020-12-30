İşten çıkarma yasağı iki ay daha uzatıldı

Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, işten çıkarma yasağı iki ay daha uzatıldı.

cumhuriyet.com.tr
30 Aralık 2020 Çarşamba, 08:24
İşten çıkarma yasağı iki ay daha uzatıldı
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Cumhurbaşkanlığı'nın '4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin 17/1/2021 Tarihinden İtibaren İki Ay Uzatılmasına Dair Kararı' Resmi Gazete'de yayınlandı.

Buna göre 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca işverenin 3 aylık süre ile çalışanını işten çıkarma yasağı,17 Ocak 2021'ten itibaren 2 ay daha uzatılmıştı.


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