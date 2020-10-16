İstenmeyen mesaj devri bitiyor
Tüketici onayı olmadan gönderilen ticari mesajlarda şikayetlerin 500 bini aşması üzerine Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan İleti yönetim sistemi 1 Aralık'ta uygulamaya girecek. İstenmeyen mesajlar son bulacak. Sisteme kaydını yaptırmayan firmalar ise hem listelerini kaybedecek hem de ceza alacak. İşte ayrıntılar...
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) kurduğu, 1 Aralık’ta uygulamaya geçecek İleti Yönetim Sistemi (İYS) ile müşterilere bayram ve yılbaşı kutlama mesajı gönderen, memnuniyet anketi yapan şirketler, vatandaştan izin almak zorunda olacak.
İzin veren kişilerin numarası veya e-posta adresi sisteme girilecek. Kaydedilmeyen veriler kaybolacak.
İleti Yönetim Sistemi (İYS) ile onay verilmeyen ticari mesajların gönderimi son bulacak.
İzinsiz e-posta ve SMS gönderimine dair Ticaret Bakanlığı'na gelen şikayetlerin sayısı 500 bini aştı. Bakanlık konu ile ilgili bir çalışma başlattı. Ticari elektronik iletilerin yönetimi ve kontrolünü sağlamak amacıyla İleti Yönetim Sistemi'ni (İYS) oluşturdu. Sistem ticari elektronik ileti onayı alınmasına, reddetme hakkının kullanılmasına ve şikâyet süreçlerinin yönetilmesine imkân tanıyacak.
Tüketiciler izinsiz iletişim kuran firmalardan kurtulacak, sisteme girerek izinleri tekrar düzenleyebilecek.
ŞİRKETLER VERİLERİNİ KAYBEDEBİLİR
Firmaların verilerini kaybetmemek için sisteme kayıtlarını, 1 Aralık'a kadar tamamlaması gerekiyor.
Related Digital CEO'su Sedat Kılıç NTV'ye verdiği röportajda, konuya ilişkin olarak "Şirketlerin data sayısına göre bir ayrımı var. 250 binin üzerinde datası olan şirketler direk entegre olabilecekken bu sistemi, altındaki firmaların bir entegratör firma kullanarak sisteme dahil olması bekleniyor" dedi.
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