İstenmeyen mesajlar nasıl engellenir? İşte istenmeyen mesajları engellemenin yöntemi...

28 Ocak 2021 Perşembe, 13:02

Günlük hayatta birçok insan, onayı dışında telefonuna gelen mesajlardan şikayetçi. Gün içinde sürekli olarak şirketlerden, markalardan, bahis sitelerinden veya dolandırıcılardan gelen istenmeyen mesajlar hem rahatsız edici olabiliyor, hem de telefonda yer kaplıyor. Böyle bir durumda ise en basit yöntem mesajları engellemek. Peki istenmeyen SMS engelleme nasıl yapılır?

İLETİ YÖNETİM SİSTEMİ

Ticaret Bakanlığı tarafından kullanıma sunulan İleti Yönetim Sistemi (İYS) ile yurttaşlar verdikleri tüm ticari elektronik ileti onaylarını tek bir noktadan görebiliyor ve onayları kontrol edip reddetme hakkını kullanabiliyor. Sistem ile onaysız iletilerin tüketicilere gönderilmeden engellenmesi ve istenmeyen mesaj trafiğinin azaltılması amaçlanıyor.

İYS uygulaması; Ticari Elektronik İleti onayı alınmasına, reddetme hakkının kullanılmasına ve şikayet süreçlerinin yönetilmesini sağlıyor. Sistem; hizmet sağlayıcıların pazarlama iletişimi amacıyla çağrı merkezi üzerinden arama, SMS ve e-posta yoluyla ticari elektronik ileti göndermek için alıcılardan aldıkları onayları saklayıp yönetebilmesine imkan tanırken; alıcıların ise onay ve ret hakkını kullanabilmesine, ticari elektronik şikayetlerini iletebilmesine ve yönetebilmesine yarıyor.

İSTENMEYEN MESAJLAR NASIL ENGELLENİR?



Telefondaki istenmeyen mesajları engellemek için ilk önce İYS uygulamasına ait olan https://iys.org.tr/ adresine gitmek gerekiyor. Ardından iki türlü giriş yapılabilmesine izin veren bir ekran çıkıyor. Uygulamaya ister E-devlet hesabınızla, ister telefon veya e-posta yoluyla giriş yapabilirsiniz.

Giriş yaptıktan sonra açılan pencerede ileti yönetimi yapmak istediğiniz iletişim bilgileri soruluyor. Bu adımda da telefon numaranız veya e-posta adresinizle iletişim adreslerinizi uygulamaya tanımlayabilirsiniz. İletişim bilgileriniz tanımlandıktan sonra, telefonunuza veya e-posta kutunuza gönderilen doğrulama kodu ile uygulamaya giriş yapabilirsiniz.

Doğrulama kodu ile giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan ekranda yer alan İzinleri Yönet kısmına tıklayabilir ve istenmeyen mesajları gönderen markaları engellemeye başlayabilirsiniz.

Ayrıca bu adımda markaların ve şirketlerin isteyen mesajlarını değil, aramalarını da engelleyebilirsiniz.