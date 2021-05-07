İster tek başına, ister arkadaşlarınla

07 Mayıs 2021 Cuma, 12:02

Bir yılı aşkın bir süredir devam eden Covid-19 pandemisi yüzünden sinema, tiyatro, konser gibi etkinliklerden uzağız. Daha doğrusu eskisi gibi tüketmiyoruz bu etkinlikleri. Çevrim içi olarak festival filmi izliyor, evimizden konsere katılıyor, canlı yayında tiyatro seyrediyoruz. Tuhaf zamanlar… JoJo da işte biraz bu tuhaf zamanlarda hayatımıza giren, sanatsal etkinlikleri yaygınlaştırmayı hedefleyen bir yenilik. Jolly Joker’in ilk hecelerinden adını alan JoJo’nun ne menem bir şey olduğunu bizzat kurucusu Can Aydoğdu ile konuştuk.

- JoJo’nun nasıl başladığını anlatır mısınız biraz ve hangi ihtiyaç yüzünden?

JoJo kısaca; etkinlik mekanına canlı olarak bulunduğunuz yerden bağlanabildiğiniz, yüksek çözünürlüklü görüntü ve ses kalitesinde etkinlik yayınını izleme olanağı bulabildiğiniz bunların yanı sıra sevdiklerinizle, eğlenmek istediğiniz dostlarınızla birlikte konseri çevrim içi ortamda görüntülü aynı anda birlikte izleyebildiğiniz ve yazılı sohbet edebildiğiniz, yeni nesil kültür, sanat ve eğlence platformu. Çalışmalarımıza dijital kültür sanat içerik platformu oluşturma arzusuyla başlamıştık, Pandemi ile sürecimiz hızlandı. Çıkış noktamız ise dijitalleşmeye ayak uydurmak ve dünyanın ya da ülkemizin her köşesine online platform sayesinde ulaşmak.

JoJo’nun en mühim farklarından biri etkinlik severlerin üst düzey kalitede izlemelerine olanak tanıyan anlık olarak şahit oldukları bir yayın olması, prodüksiyon ve yazılım bizi öne çıkaran noktalardan ikisi. JoJo’nun interaktif ortam sağlayan teknolojisi de yine birçok sistemden ve günlük hayat akışımızda takip ettiğimiz platformlardan ayrılıyor. JoJo katılımcıya iki seçenek sunuyor, Tekil izleme ve Odalı izleme. Tekil izleme, içeriği satın alan katılımcı ister bilgisayarından, ister telefon, tabletinden ya da TV’ye yansıtarak oynatıcı üzerinden etkinliği izleyebiliyor. Odalı izlemede ise bir kişi biletini satın alıp 5 arkadaşını bu odaya davet edebiliyor. Bir yandan görüntülü ve yazılı sohbet edip bir yandan da etkinliği aynı anda bilgisayarından, telefon, tabletinden ya da tv’ye yansıtarak etkinliği izleyebiliyor. Bu da şöyle bir avantaj sunuyor, tüm Türkiye ve yurt dışındaki eşin, dostun, arkadaşlarınla uzak olsan da aynı odada bir etkinliğe katılma fırsatı veriyor.

- Kullanıcı açısından sistem nasıl işliyor, belki aşina olmayanlar vardır…

Web sitemiz ya da mobil uygulamamız üzerinden JoJo’ya üye olunuyor. Biletix’ten etkinliğe bilet satın alınıyor. www.jojo.live web sitemize ya da mobil uygulamamıza girip “Biletlerim” kısmına bilet kodu tanımlanıyor. Etkinlik saati geldiğinde tanımlanan bilet üzerinden konser anında izlenebiliyor. Odalı bilet kategorisinden bilet alındıysa etkinliğe girmeden önce davet etmek istenilen kişiler telefon numaraları ile davet ediliyor.

- Pandemideki krizi fırsata çevirdiğinizi anlıyoruz. Pandemi bittikten sonra da devam edecek misiniz JoJo’nun etkinliklerine?

JoJo’yu pandemiye özel bir proje ya da ürün olarak geliştirmedik. Sürdürülebilir bir iş planı ve yatırımla hayata geçirdik. Türkiye’de ve yurt dışında yapılacak tüm sahne sanatları işlerine dokunmak istiyoruz. Var olan projelere dahil olmayı ve yeni projeler üretmeyi planlıyoruz. Yaklaşık 5 ay gibi bir sürede 50 bin kişiye ulaştık, yılı 250 bin kişi ile tamamlamayı öngörüyoruz. Müzik sektörü bileşenlerini bir araya getirerek yarı profesyonel yeni isimlere kariyer fırsatı yaratacak yeni içerik ve buluşturma platformumuzu JoJo Stage adı altında duyuracağız. Aynı zamanda kültür sanat odaklı film, belgesel, şov ve program gibi lisanslı, orijinal on-demand içeriklerimiz yayına girecek. Ayrıca JoJo platformumuz içindeki yeni fonksiyonları da geliştirmeye devam ediyoruz. Önümüzdeki günlerde JoJo kullanıcılarını bekleyen birkaç eğlenceli fonksiyon ise; konserlerin vazgeçilmezleri arasında yer alan ‘peçeteye şarkı yazarak istekte bulunma’, katılımcıların birbirlerinin yazdıklarını gördüğü ‘Sohbet Havuzu’,odalı ve tekil biletin yanı sıra ayrı bir kategori olarak kullanıcılarla buluşacak ‘Kutlama Paketi’ ile ise isteyen katılımcılar sevdiklerinin özel günlerini JoJo’nun sunduğu özelliklerle kutlayabilecek.

- Daha çok hangi etkinlikler ilgi görüyor? Ve ilgi derken, örneğin fiziki mekanlardaki konserlerle karşılaştırdığınızda nasıl bir tablo çıkıyor ortaya?

Ölçümleme yapabildiğimiz kadarıyla çerim içi olarak konserlerin ilgi gördüğünü gözlemledik. Dijitalde canlı konser ve etkinlik tüketimi aslında yeni bir kültüre de zemin oluşturuyor. Fiziki etkinliklere kıyasla aslında daha çok insana ulaşma imkanımız var. Türkiye’nin farklı bir yerinden de rahatlıkla izlenebiliyor dolayısıyla fiziki katılımdan bu yönde ayrılıyor. Pandemi ile hızlanan bu dijital içerik tüketiminin hibrit modellerle devam edeceği görüşündeyiz.

- Bu dönem özellikle müzisyenler ve tiyatrocular için çok zor, çok yaralayıcı geçti. İntihar edenler oldu maalesef. JoJo’nun bu anlamda piyasaya ve sanatçılara ne gibi destekleri olabilir, bunun için bir çalışmanız var mı?

Sektör olarak öngörülemeyen zor zamanlardan geçiyoruz. JoJo bu dönemde hem sanatçıya hem de izleyiciye iyi geldi. Bizim de amacımız; sanatçısından orkestra çalışanlarına, canlı yayın çekimi yapan kameramanlardan, ses-ışık teknisyenlerine kadar herkese iş alanı sağlamak.