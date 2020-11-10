İstifa eden Berat Albayrak'ın TVF'deki görevi sürüyor
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Instagram'da yayınladığı metinle istifa eden Berat Albayrak'ın Türkiye Varlık Fonu'ndaki başkanvekilliği görevi devam ediyor
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Instagram'dan yayınladığı metinle iki gün önce istifa ettiğini duyurmuştu. Dil bilgisi hatalarıyla dikkat çeken metin üzerine 27 saat boyunca resmi açıklama gelmedi. istifa duyurusunu hükümete yakın birçok medya grubu yayınlamadı.
Ancak 27 saatin ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı istifayı doğruladı. Görevine sağlık sebepleri nedeniyle devam edemeyeceğini belirten Berat Albayrak'ın Türkiye Varlık Fonu'ndaki Yönetim Kurulu Başkanvekilliği görevi sürüyor.
Gazetemize açıklama yapan Türkiye Varlık Fonu Albayrak’ın konumunda bir değişiklik olmadığını belirtti. 2016 yılında kurulan ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu TVF, günümüzde 8 farklı sektörden 23 şirket, 2 lisans ve taşınmazlardan oluşan varlık portföyüne sahip.
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