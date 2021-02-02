İstifalar sonrası Kılıçdaroğlu polemiğe gerek yok dedi

02 Şubat 2021 Salı, 06:00

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Kılıçdaroğlu başkanlığında basın kapalı olarak toplandı. Edinilen bilgilere göre gündemdeki gelişmelerin ele alındığı toplantıda, geçen hafta istifa eden üç milletvekili ve CHP’li belediyelerin projelerine yönelik engellemeler konuşuldu.

Üç milletvekili konusunda kurmayların, “İstifa edenleri vekil yapan CHP’dir. İstifa edenler, vekillikten de istifa etmeli. Sayın İnce, ‘parti içi demokrasi’ diyor. Ancak kendisi Yalova’da kaç kez ön seçime girmiş, orada ön seçim yaptırmadı” yorumunda bulunduğu öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun ise istifa gündemiyle ilgili “Tüm bu tartışmaları soğukkanlılıkla karşılamalıyız. Parti içi tartışmaya, polemiğe gerek yok” dediği belirtildi.

Edinilen bilgiye göre, Türkiye’deki CHP’li belediye başkanlarının iktidarca engellenen projeleri MYK’de masaya yatırıldı. Projelerin yurttaşa ulaşabilmesi için kurmayların çalışmaları Genel başkana sunuldu.