İstihdamda en büyük kayıp hizmet sektöründe

13 Ağustos 2020 Perşembe, 06:00

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı (SBB) son bir yılda gerçekleşen 2 milyon 585 bin kişilik istihdam kaybında hizmetler sektörünün başı çektiğini açıkladı.

Raporda yer alan verilere göre hizmetler sektöründe 1 milyon 524 bin kişi işsiz kaldı. Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı’nın “İşgücü Piyasasındaki Gelişmelerin Makro Analizi 2020 Yılı 2. Çeyrek Raporu”na göre, istihdam kaybındaki azalmanın 209 bin kişilik kısmı sanayi sektöründen, 361 bin kişilik bölümü inşaat sektöründen, 491 bin kişilik bölümü ise tarım sektöründen geldi.

Raporda “Nisan 2020 döneminde hizmetler sektörü içinde konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin istihdam kaybında en yüksek paya sahip olduğu görülmektedir. Hizmetler sektörünün alt faaliyet kolları incelendiğinde, istihdam kaybındaki diğer yüksek paya sahip sektörlerin toptan ve perakende ticaret, idari ve destek hizmet faaliyetleri, ulaştırma ve depolama ile kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor faaliyetleri olduğu görülmektedir” saptaması yapıldı.