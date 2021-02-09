İstişareler tamamlandı: Rus aşısı Sputnik V Avrupa yolunda

09 Şubat 2021 Salı, 12:14

Korona virüs salgını dünyada etkisini arttırmayı sürdürürken, aşılara yönelik çalışmalar da devam ediyor. Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Sputnik V korona virüs aşısını geliştiren Rusya’nın Gamaleya Enstitüsü ile bilimsel istişare sürecinin tamamlandığını bildirdi.

EMA tarafından yapılan açıklamada, “Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Merkezi, EMA’dan Sputnik V aşısının geliştirilmesi konusunda bilimsel tavsiye aldı” ifadeleri kullanıldı. Böylelikle Gamaleya Enstitüsü, bir sonraki aşamada aşının Avrupa Birliği (AB) piyasasında kullanımı için başvuruda bulunabilecek.

EMA sözcüsü, Sputnik V geliştiricilerinden EMA’ya henüz böyle bir talep gelmediğini belirterek, "Şu anda üzerinde anlaşılan bir zaman dilimi yok. Sputnik V’ten başvuru aldıktan sonra konu hakkında bilgi verebiliriz" dedi.

Sputnik V, EMA’dan izin alması ve Avrupa Komisyonu tarafından onaylanması halinde AB’ye gönderilebilecek.

Öte yandan Gamaleya Enstitüsü tarafından geliştirilen Sputnik V, geçtiğimiz yıl 11 Ağustos’ta Rusya Sağlık Bakanlığı tarafından tescil edilmişti.

