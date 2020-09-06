İstismarcı şeyhe müridinden destek: Polis, bekçi, memur yapmak için dindar adam lazım dediniz, karşılığı bu muydu?

06 Eylül 2020 Pazar, 12:27

Abdülkerim Erdinç isimli mürit 2020 tarihinde açtığı hesaptan "Bu hesabı hocama destek için açtım. İstediğiniz kadar yalan söyleyin, biz onun arkasındayız" diye yazdı.

Erdinç diğer bir paylaşımında "Polis, bekçi, memur yapmak için dindar adam lazım dediniz. Yüzlerce yolladık. FETÖ'ye karşı yanınızdaydık, karşılığı bu muydu?" yorumunda bulunurken bir başka paylaşımında şunları kaydetti:

"Peygamber efendimiz sav, Hz Aişe ile evlendiğinde, Aişe 9 yaşında değil miydi? Peygamber efendimiz 19 kadınla farklı zamanlarda evlenmedi mi? Dünya değişti ama Cehennem ateşi aynı. Dinimizi de Dünya ile birlikte değiştirmememiz mi yanlış olan?"