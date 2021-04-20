İsveç’in Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı

20 Nisan 2021 Salı, 18:40

İsveç’in Ankara Büyükelçisi Herrström Dışişleri Bakanlığına çağrılarak İsveçli bazı bakanların 'terörist elebaşlarıyla" görüşmesi şiddetle kınandı.

İsveç Savunma Bakanı Peter Hultqvist, Demokratik Suriye Güçleri (DSG) yöneticisi Mazlum Abdi ile bir video konferans gerçekleştirmişti. Görüşmede, Abdi’nin İsveç hükümetinin bölgeye verdiği desteği hatırlatarak, ‘IŞİD ve terörizme karşı işbirliğinin devam etmesini beklediklerini’ vurgulanmıştı.

IŞİD'in henüz bitmediğini, fırsatı bulursa daha aşırı bir şekilde döneceğini ifade eden Hultqvist, Uluslararası Koalisyon'un daha geniş çapta çalışması ve daha iyi sonuçları elde etmek yeni çözümler getirmesi gerektiğini söyledi.

Bakan, altyapıyı iyileştirmenin, oradaki halka iyi bir yaşamı sağlamanın IŞİD’i bitirme konusunda ciddi bir katkı sağlayacağını da ekledi.

Türkiye, YPG'yi PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak görüyor ve bu yapıyla ilişkili DSG gibi örgütlerin de ‘terör örgütü’ olarak kabul edilmesini istiyor. Ancak başta ABD olmak üzere Batılı güçler, Ankara’nın bu tezini kabul etmiyor. Ankara, ayrıca YPG'ye silah verilmesine de sert bir şekilde karşı çıkıyor.