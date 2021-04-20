Dışişleri Bakanlığı'nın yeni sözcüsü belli oldu
Eski Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü olarak görevine başladı.
Eski Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü olarak görevine başladı.
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Büyükelçi Sayın Tanju Bilgiç, bugün itibarıyla Bakanlığımız Sözcüsü olarak görevine başlamıştır" ifadeleri kullanıldı.
Eski Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy da Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliği görevine atanmıştı.
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