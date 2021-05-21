İsveçli eski Belediye Başkanı çöpçü oldu
İsveç’te eksi Belediye Başkanı Ann-Sofie Hermansson siyasi kariyerini sonlandırmasının ardından yeni bir alana geçerek atık toplama şirketi Renova’nın çöp kamyonlarını kullanmaya başladı.
İsveç’in en büyük ikinci şehri Gothenburg’un eski Belediye Başkanı Ann-Sofie Hermansson siyaseti bırakmasının ardından farklı bir alanı tercih etti. Kariyerinde başarılı şirketlere danışmanlık yapan meslektaşlarının aksine Hermansson, geçtiğimiz günlerde bir çöp aracını park ederken görüntülendi. Hermansson, atık toplama şirketi Renova’nın çöp kamyonlarını sürüyor.
2018 yılına kadar Gothenburg Belediye Başkanlığı görevini yürüten 56 yaşındaki Hermansson genç yaşında babasının öğüdüyle aldığı geniş ticari araç ehliyetini seçtiği yeni yolda kullanıyor. “İnsanlar bazen bana burada ne işim olduğunu soruyor ama bu benim için iyi bir çözüm. Kirayı ödemem lazım" diyen Hermansson, günün sonunda epey yorgun olduğunu buna rağmen ama işini sevdiğini ve geceleri rahat uyuduğunu dile getirdi.
Siyasi hayatının oldukça yoğun geçtiğini sözlerine ekleyen Hermansson, “En azından kimse beni üzmüyor” ifadesini kullandı.
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