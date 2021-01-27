İsveç'te İki kadına tecavüz eden papazı eşi ihbar etti
İsveç'te farklı kentlerde iki kadına tecavüz ettiği ortaya çıkan papaz tutuklandı. Farklı zamanlarda tecavüzü gerçekleştiren papazı polise eşi ihbar etti.
İsveç’in başkenti Stockholm’ün kuzey semtinde bir papazın eşi, tecavüz suçlamasıyla papaz hakkında polise ihbarda bulundu. İhbara göre papazın daha önce İsveç’in Uppsala şehrinde ve Stockholm’un Taby semtinde iki kadına tecavüz ettiği belirtildi.
Papaz’ın ilk önce 2018 yılında Uppsala’nın Ekoln bölgesinde göl kenarında bir kadına bıçak zoruyla, daha sonra Uppsala kentinde de farklı bir kadına tecavüz ettiği ifade edildi.
Söz konusu haberlerin İsveç basınına yansıması üzerine polis harekete geçti. Papazdan alınan DNA ile tecavüze uğrayan kadından alınan örneğin eşleştiği açıklandı. 23 Ocak’ta yakalanan papazın, Pazartesi günü tutuklandığı aktarıldı.
Sputnik'in aktardığına göre, İsveç polisinden Eva Nilsson yaptığı basın açıklamasında, "Cumartesi gününden önceki gece bu kişi hakkında bilgi aldık. Avukat eşliğinde ifadesi alındı ve bütün suçları kabul etti" ifadelerini kullandı.
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