İsveç’te kaybolan Türk asıllı subaydan 3 aydır haber alınamıyor

28 Ocak 2021 Perşembe, 10:12

İsveç’in başkenti Stockholm'de Deniz Komando Subayı olarak görev yapan Türk asıllı Deniz Arda’dan 3 aydır haber alınamıyor. Arda için aylardır yapılan tüm aramalara rağmen hala bir ipucuna ulaşılamadı.

Arda'nın babası Yüksel Arda, oğlunun çok iyi yetişmiş bir subay olduğunu geçtiğimiz sene 18 Kasım'dan bu yana arandığını ve hala bulunamadığını ifade etti.

Arda, oğlunun bulunması için İsveç’in Türkiye Büyükelçisi Emre Yunt'u da ziyaret etti. Büyükelçi Deniz, olayı yakında takip ettiklerini ve Türkiye Dışişleri Bakanlığının olayla ilgili bilgilendirildiklerini aktardı.

Arda’nın en son görüldüğü yer ise 18 Kasım’da spor salonundan çıkış yaptığı an olurken, Arda’nın spordan sonra nereye gittiği ise hala bilinmiyor.

BABASI YARDIM İSTEMİŞTİ

Baba Yüksel Arda oğlunun kaybolduğu gün yaşananları bu sözlerle anlatıp yardım istemişti;

Oğlum Stockholm'de Deniz Kuvvetlerine ait bir askeri okulun müdürüydü. Pazar günü İsveç'in kuzeyinde bir kasabaya 50 askerle gidip eğitim verecekti. Askeri uçak 50 kişiyle söz konusu kasabaya gitmiş. Benim oğlum uçakta bulunmayınca askeriye beni arayarak haber verdi.

Oğlum perşembe günü Stockholm'de bir spor salonunda antrenman yapmış daha sonra 80 km'lik bir koşuya çıkacakmış. Spor salonundan çıkış görüntüsü var, ondan sonra hiç bir iz bulunmuyor. Evinde, cep telefonu, kimliği ve koşuya çıkmak için hazırladığı sırt çantası masasında duruyor.

Stockholm'deki polisten oğlumun evinin yakınında bulunan bölgelerinin güvenlik kameralarının taranmasını istedim. Eleman eksikliği nedeniyle bu isteğimi reddettiler. Son üç gündür askeriye ve sivil unsurlar oğlumun muhtemel koşuya çıktığı bölgeye yoğunlaşarak arama yapıyor.

İsveç'e herhangi bir saldırı sırasında ülkede savunma silahlarını harekete geçirecek 3 önemli subaydan biriydi. Oğlumun da bulunduğu bu üç subay güvenlik nedeniyle aynı anda uçağa bindirilip ya da farklı bir göreve gönderilemezdi. İnşallah kısa sürede güzel bir haber almak istiyoruz.