İşverenlere sadece SGK primi için verilen destek tutarı 150 milyar TL’ye yaklaştı. Destek hep patrona
DİSK, vergiden tümüyle muaf tutulması ve prim desteği verilmesiyle, bugün 2 bin 826 lira olan net asgari ücrette 752 TL artış yapılmasının mümkün olduğuna dikkat çekti.
Hükümetin 2010’dan bu yana işverenlere verdiği SGK prim desteğinin bütçe içerisindeki payı yüzde 4’e kadar yükseldi.
Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), asgari ücretin vergiden muaf tutulması ve prim desteği sağlanması halinde asgari ücrette 751.6 TL artış yapılmasının mümkün olduğuna dikkat çekerken, yıllar itibarıyla işverenlere sağlanan prim destek tutarlarını rapor haline getirdi. 2008 yılında başlatılan uygulama ile SGK işveren prim payının 5 puanı bütçeden karşılanıyor.
10 YILDA KATLANDI
DİSK, bu uygulamanın 2010’dan bu yana bütçeye yükünün 147 milyar TL’yi aştığına dikkat çekti. 2010’da 3.8 milyar TL olan işverenlere prim desteği toplamı 2020’de 25 milyar TL’yi geçti. SGK işveren prim desteği payının 2010 yılında bütçe içindeki oranı yüzde 1.3 iken 10 yılda bu oran hızla artarak yüzde 2.2’ye yükseldi. Bu dönem içerisinde işverenlere SGK prim desteği miktarı bütçe içinde yüzde 4’lük paya kadar çıktı.
DİSK’in hazırladığı tabloya göre yıllara göre işverenlere sağlanan 5 puanlık SGK prim desteği tutarı şöyle: 2010’da 3.8 milyar TL, 2011’de 4.7 milyar TL, 2012’de 5.5 milyar TL, 2013’te 7.3 milyar TL, 2014’te 8.8 milyar TL, 2015’te 9.9 milyar TL, 2016’da 22.7 milyar TL, 2017’de 23.6 milyar TL, 2018’de 20.3 milyar TL, 2019’da 15.3 milyar TL, 2020’de 25.3 milyar TL.
YÜK, HALKIN SIRTINDA
Asgari ücret artışının çok önemli bölümünün kamu kaynaklarından sağlandığına işaret eden DİSK, “Böylece işverenin yükümlülüklerinin bir bölümü halkın sırtına yüklenmektedir. Bütçeden karşılanan 5 puanlık SGK desteği halkın, emekçilerin vergileriyle işverenlerin finanse edilmesi anlamına gelmektedir. Bütçeden işverenlere 5 puanlık SGK prim indirimi sağlanmasına karşın aynı uygulama işçiler için söz konusu değildir. İşçiler için de SGK prim desteği bütçeden sağlanmalıdır” dedi. DİSK, asgari ücrette 751.6 TL artış yapılması halinde halen 2 bin 826 TL olan net asgari ücretin 3 bin 577 TL’ye yükseleceğine dikkat çekti.
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