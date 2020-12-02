İsviçre'de 40 milyon yıllık 'kılıç dişli kaplan' açık artırmayla satılıyor

ABD'deki bir çiftlikte keşfedilen, 40 milyon yaşındaki "kılıç dişli kaplan" iskeleti, İsviçre'nin Cenevre kentinde açık artırmayla satışa sunulacak.

DHA
02 Aralık 2020 Çarşamba, 16:43
İsviçre'de 40 milyon yıllık 'kılıç dişli kaplan' açık artırmayla satılıyor
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Yaklaşık 120 santimetre uzunluğundaki iskeletin, 8 Aralık'ta İsviçre kentinde düzenlenen açık artırmada 55 bin ila 73.750 Euro arasında bir fiyat aralığında alıcı bulması bekleniyor.

Piguet müzayede evinin müdürü Bernard Piguet, "Bu fosilin bugüne kadar korunmuş olması olağanüstü: 37 milyon yaşında ve yüzde 90'i sağlam" diye konuştu.

Güney Dakota'da keşfedilen fosilleşmiş iskeletin, gergedanları avlayan yaklaşık 160 kilogram ağırlığındaki bir Hoplophoneus'a ait olduğu aktarıldı.


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