İsviçre'de 40 milyon yıllık 'kılıç dişli kaplan' açık artırmayla satılıyor

02 Aralık 2020 Çarşamba, 16:43

Yaklaşık 120 santimetre uzunluğundaki iskeletin, 8 Aralık'ta İsviçre kentinde düzenlenen açık artırmada 55 bin ila 73.750 Euro arasında bir fiyat aralığında alıcı bulması bekleniyor.

Piguet müzayede evinin müdürü Bernard Piguet, "Bu fosilin bugüne kadar korunmuş olması olağanüstü: 37 milyon yaşında ve yüzde 90'i sağlam" diye konuştu.

Güney Dakota'da keşfedilen fosilleşmiş iskeletin, gergedanları avlayan yaklaşık 160 kilogram ağırlığındaki bir Hoplophoneus'a ait olduğu aktarıldı.