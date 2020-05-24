İsviçre’de hedef temmuz ayı
İsviçre ligi başlangıç için temmuz ayını hedefliyor.
İsviçre Halk Sağlığı Federal Ofisi Müdürü Daniel Koch, temmuz ayında stadyumları seyircilere açabileceklerini duyurdu.
İsviçre’de stadyumların taraftarlara açılması için hedef temmuz ayı. İsviçre Halk Sağlığı Federal Ofisi Müdürü Daniel Koch, İsviçre’de bu yaz futbolu seyircili şekilde oynayabileceklerini belirterek, "Spor çok önemli. Bu yüzden çok açık bir hedefi takip ediyoruz. Halkın çok yakında stadyumlarda yerini alabilmesini istiyoruz. Belli bir normale dönebilmek için hedefimiz temmuz ayı" ifadelerini kullandı.
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