İsyan eden esnaf, ödeyemediği faturaları gösterdi: "Perişanız"
Fatih Akyazı, İstanbul Sanayi Mahallesi’nde 20 yıllık berber. Pandemi sürecinde aylarca dükkanı kapalı kalan Fatih Akyazı, eş dost yardımıyla ayakta kalabildiğini belirtti.
İki çocuğu bulunan Akyazı, evinin ve berber dükkanının kira olduğunu, bu kiraları da ödeyemediğini söyledi. Esnaf kredisi bile alamadığını belirten berber, “Alsaydım zaten ödeyemezdim” dedi.
“Perişanız” diyen esnaf, günde iki veya üç kişiyi anca tıraş ettiğini ifade etti.
Devletten ve esnaf kooperatifinden gerekli desteği görmediğini söyleyen Fatih Akyazı, sorunlarını Cumhuriyet Tv mikrofonuna anlattı.
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