İsyan eden esnaf, ödeyemediği faturaları gösterdi: "Perişanız"

06 Temmuz 2020 Pazartesi, 19:24





İki çocuğu bulunan Akyazı, evinin ve berber dükkanının kira olduğunu, bu kiraları da ödeyemediğini söyledi. Esnaf kredisi bile alamadığını belirten berber, “Alsaydım zaten ödeyemezdim” dedi.

“Perişanız” diyen esnaf, günde iki veya üç kişiyi anca tıraş ettiğini ifade etti.

Devletten ve esnaf kooperatifinden gerekli desteği görmediğini söyleyen Fatih Akyazı, sorunlarını Cumhuriyet Tv mikrofonuna anlattı.