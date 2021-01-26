İtalya Başbakanı Conte istifa etti

26 Ocak 2021 Salı, 15:11

İtalya'da 13 Ocak'ta dörtlü koalisyonun bozulmasıyla başlayan hükümet krizinde yeni bir evreye girildi. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte istifa ettiğini açıkladı.

KOALİSYON DAĞILDIKTAN SONRA AZINLIKTA KALDI

İtalyan basınında çıkan haberlerde, Italia Viva partisinin koalisyondan ayrılması sonrasında Senato'daki çoğunluğu riske giren Conte'nin, Adalet Bakanı Alfonso Bonafede için Senato'da yapılacak oylamada hükümetinin azınlıkta kalma ihtimalinin belirmesi üzerine istifayı gündeme aldığı belirtilmişti.



NTV'de yer alan habere göre, Conte'nin kendi liderliğinde parlamentoda daha sağlam bir koalisyon kurulması ve bu konuda istişareleri Cumhurbaşkanının yapabilmesi için istifa ettiği belirtiliyor.

CONTE DAHA GENİŞ DESTEKLİ HÜKÜMET İÇİN GÖREVLENDİRİLEBİLİR

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın ise Başbakan Conte'nin istifasını kabul etmesi durumunda, parlamentoda temsil edilen siyasi partilerle yeni hükümet için istişareleri başlatabileceği ya da vakit kaybetmeden Conte'yi yeniden daha geniş destekli bir hükümet kurmakla görevlendirebileceği senaryoları İtalyan basınında yer almıştı.

KOALİSYON ORTAKLARI CONTE'NİN ARKASINDA



Koalisyonun büyük ortaklarından 5 Yıldız Hareketi (M5S) ile Demokratik Parti'den (PD), Conte'nin "3. Conte Hükümeti"ni kurmasına dair mesajlar gelirken, muhalefetteki sağ partiler ise seçime gidilmesi çağrılarını yineledi ancak, M5S ve PD'nin Senato'daki sandalye sayısı salt çoğunluk için yetmiyor.



Kamuoyu yoklamalarında birinci parti olarak çıkan aşırı sağcı Lig Partisi'nin lideri Matteo Salvini, Conte'nin daha önce istifa etmesi gerektiğini savunurken, bu noktada halka gidilmesi gerektiğini ifade etmişti.

2'NCİ CONTE HÜKÜMETİ

M5S, PD, Özgürler ve Eşitler'in (LeU) üçlü koalisyon olarak başladığı, PD'nin bölünüp içinden Iv'nin çıkmasıyla dörtlü koalisyona dönüşen "2. Conte Hükümeti", yine Giuseppe Conte liderliğindeki M5S ile aşırı sağcı Lig Partisinin oluşturduğu koalisyon hükümetinin yerine 5 Eylül 2019'da kurulmuştu.



Koalisyonun küçük ortaklarından Iv, 13 Ocak'ta Avrupa Birliği'nden gelecek kurtarma fonuna ilişkin başbakanlığın hazırladığı planı ve Conte'yi sert şekilde eleştirerek hükümetten çekilmişti. Bu çekilmeyle başlayan hükümet krizinde, 2. Conte Hükümeti 18 Ocak'ta parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisinden salt çoğunlukla, 19 Ocak'ta üst kanat Senatodan ise salt çoğunluk olmadan güvenoyu almıştı. Senato'da salt çoğunluğun olmaması hükümetin, bazı komisyonlarda azınlığa düşmesine yol açmıştı. Conte ve diğer koalisyon ortakları, 20 Ocak'tan bu yana hükümeti, parlamentoda güçlendirecek ortak arayışına girmiş ancak temaslardan bir sonuç alamamıştı.