EURO 2020 sonrası Yusuf Yazıcı'dan ilk mesaj: "Üzgünüz"

Milli yıldız Yusuf Yazıcı, EURO 2020'de yaşanan hayal kırıklığının ardından ilk kez konuştu.

cumhuriyet.com.tr
21 Haziran 2021 Pazartesi, 22:01
EURO 2020 sonrası Yusuf Yazıcı'dan ilk mesaj:
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Milli takımın yıldız futbolcusu Yazıcı, yaşadığı üzüntüyü yaptığı paylaşımla şu şekilde dile getirdi:

"Çok üzgünüz. Siz, biz, hepimiz çok daha iyisi olsun istemiştik, çok daha iyisini de hak etmiştik, hak etmiştiniz ama olmadı. Sıkıntılı geçen bir senenin sonunda yüzünüze bir parça gülümseme, kalplerinize bir parça mutluluk kondurmaktı hedefimiz ama olmadı. Ama öğrenerek, ders alarak, her zamanki gibi, umudumuzu koruyarak çok daha başarılı sonuçlar alacağız. Bunu yine hepimiz el ele vererek yapacağız."


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