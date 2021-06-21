EURO 2020 sonrası Yusuf Yazıcı'dan ilk mesaj: "Üzgünüz"
Milli yıldız Yusuf Yazıcı, EURO 2020'de yaşanan hayal kırıklığının ardından ilk kez konuştu.
Milli takımın yıldız futbolcusu Yazıcı, yaşadığı üzüntüyü yaptığı paylaşımla şu şekilde dile getirdi:
"Çok üzgünüz. Siz, biz, hepimiz çok daha iyisi olsun istemiştik, çok daha iyisini de hak etmiştik, hak etmiştiniz ama olmadı. Sıkıntılı geçen bir senenin sonunda yüzünüze bir parça gülümseme, kalplerinize bir parça mutluluk kondurmaktı hedefimiz ama olmadı. Ama öğrenerek, ders alarak, her zamanki gibi, umudumuzu koruyarak çok daha başarılı sonuçlar alacağız. Bunu yine hepimiz el ele vererek yapacağız."
Video Haberler
- İstanbul'daki deprem anları kameraya böyle yansıdı
- Didim Belediye Başkanı Atabay'a saldırının görüntüleri
- İstanbul'daki deprem anı kamerada
- Korkunç an kamerada! At arabasının altında kaldı
- Berdan Mardini'nin eski eşine saldırı kamerada
- Markette kız çocuğuna istismar! 8 yıl hapsi istendi
- Kedisini öldüren köpeğin sahibini vurdu
- Belediye meclis üyesi, eski eşini bıçakladı
- İş insanına gasp! 4 külçe altınını çaldılar
- Öksüz kalan yavru sincaplara sahip çıktılar
En Çok Okunan Haberler
- Emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak?
- BDDK'den banka kredilerine ilişkin yeni karar
- Üzgünüm ama Sedat Peker haklı çıktı
- Erdoğan açıkladı: İşte yeni kararlar
- Yaycı toplantıyı terk etmiş!
- Çakıcı'dan 'Kıbrıs' ve 'eroin baronluğu' açıklaması
- Çin Merkez Bankası'ndan kripto para kararı
- Sosyal medyada büyük tepki
- Pazar günü yasağı kalkacak mı?
- Elon Musk ile CEO atıştı; Bitcoin düştü!