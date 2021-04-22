İtalya basını Hakan Çalhanoğlu'nu öve öve bitiremedi

22 Nisan 2021 Perşembe, 11:53

Türk orta saha, Sassuolo karşısında muazzam bir gol kaydetti. Zlatan Ibrahimovic bu golü ayakta alkışlarken Hakan, İtalyan basınından da övgü aldı.

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Inter'in Spezia deplasmanında iki puan bıraktığı haftada San Siro'da Sassuolo'ya 2-1 kaybettiler ve umutları tükettiler.

Türk futbolseverlerin gözü ise her zamanki gibi Hakan Çalhanoğlu'ndaydı. Maç boyunca iyi bir performans sergileyen milli orta saha, 30. dakikada şık bir golle takımını öne geçirdi fakat bu gol Milan'a yetmedi.

İtalyan basını ve Milan taraftarları, Hakan Çalhanoğlu'nun performansını oldukça beğendi. Sakatlığından dolayı forma giyemeyen Zlatan Ibrahimovic de golden sonra kenarda Hakan'ı ayakta alkışlayıp tebrik etti.

Peki, Hakan Çalhanoğlu hakkında kim ne söyledi?

"HAKAN ÇIKTI, İŞLER TERSE GİTTİ"

Sempremilan.com isimli internet sitesi, Hakan Çalhanoğlu’na 6.5 puan vererek yıldız oyuncunun takımdaki en yüksek notu hak ettiğini söyledi:

“Birkaç tehlikeli kararı vardı ama aynı zamanda Milan'ın tek golünü harika bir vuruşla attı. Ön taraftaki ana tehdit oydu. Pioli onu çıkardıktan sonra işler terse gitti.”

"TESADÜF DEĞİL"

La Gazette dello Sport ise Hakan Çalhanoğlu’na 7 puan verdi ve şu yorumu yaptı:

“Ekibe rehberlik eden deniz feneri gibiydi. Oyundan çıktı ve Sassuolo golü buldu. Bu tesadüf değil.“

"KAÇIŞ YOLU BIRAKMADI"

Çalhanoğlu’na 6.5 puan veren Correire dello Spor gazetesi ise şu sözleri kullandı:

“Maçın kilidi gerçek bir 10 numarayla açıldı. Türk oyuncunun şutu, kaleci Consigli’ye kaçış yolu bırakmadı.”

Taraftarlar

Milan taraftarları da Hakan Çalhanoğlu’nu Sassuolo maçındaki performansından dolayı yere göre sığdıramadı.

İşte o yorumlardan birkaçı:

“Onun topa vurması ne kadar kolay. Ne gol ama!”

“Spor tarihinin en yetenekli Türk'ü Hakan Çalhanoğlu”

“Onun gibi topa vurmayı bilen çok az futbolcu var.”



