İtalya, en uzun süre gol yemeyen milli takım rekorunu kırdı
EURO 2020 son 16 turunda Avusturya karşısında 114 dakika gol yemeyen İtalya, milli takımlar seviyesinde en uzun süre gol yememe rekorunu kırdı.
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İtalya ve Avusturya Wembley'de karşılaştı. Normal süresi golsüz eşitlikle sonuçlanan maçta İtalya rakibini ilk uzatma devresinde bulduğu gollerle mağlup etti.
Karşılaşmada İtalya'nın gollerini 95. dakikada Federico Chiesa, 105. dakikada Matteo Pessina kaydetti. Avusturya'nın tek golü ise Sasa Kalajdzic'ten geldi.
47 YILLIK REKOR KIRILDI
EURO 2020'de Türkiye ile birlikte A Grubu'nda yer alan İtalya, grupta oynadığı üç maçta da gol yememeyi başarmıştı. Bugün oynanan maçın ilk 114 dakikasında kalesini gole kapatan İtalya, milli takımlar seviyesinde 47 yıldır kırılamayan "en uzun süre gol yememe" rekorunu bu maçta kırmış oldu.
Bu maça kadar kalesini 1055 dakika boyunca gole kapatan İtalya, maçın 89. dakikasıyla birlikte rekoru kırdı. İtalya'nın efsanevi kalecilerinden Dino Zoff, 1972-74 yılları arasında 1143 dakika gol yememişti.
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