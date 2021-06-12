"İtalya favoriyim dedi"

12 Haziran 2021 Cumartesi, 15:08

İtalya'nın Türkiye'yi 3-0 mağlup ettiği maçın ardından İtalyan basını, gökmavili ekibin turnuvanın favorilerden birisi olduğunu belirtti.

Konuya ilişkin Quotidiano Nazionale'deki haberi derleyen Kenan Aydınoğlu'nu şunları söyledi:

"İtalya için iyi, gerçekten çok iyi ve hatta mükemmel bir başlangıç. 2020 Avrupa Şampiyonası'nın ilk maçında Roberto Mancini'nin gökmavilileri Türkiyeyi net 3-0'lık bir skorla mağlup etti. Türkiye 90 dakika boyunca Donnarumma'yı tek bir kez tehdit edemedi. İlk yarıda İtalya'ya verilmeyen net bir penaltı sonrası ikinci 45 dakikada İmmobile ve arkadaşları işlerini en iyi şekilde yaptı. Bu sonuçla İtalya yalnızca gurubu ilk sırada bitirmenin vizesini almadı aynı zamanda kendini şampiyonanın favorileri arasında ön sıralara çıkardı. Ayrıca bu karşılaşma sonrası İtalya, yenilmezlik serisini yirmi sekiz maça çıkartırken hiç gol yemeden dokuzuncu galibiyetlerini aldı."